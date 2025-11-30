Atakum'da 'Ekim Geçidi Uluslararası Bienali' Cumhuriyet'in 102. Yılına Özel

Samsun’un Atakum Belediyesi, Cumhuriyet’in 102. yılı etkinlikleri kapsamında bir ay süren 'Ekim Geçidi Uluslararası Bienali''ne ev sahipliği yaptı. Etkinlikler, kentte sanatla dolu yoğun bir program sundu.

Sergiler ve katılımcılar

Bienalde 14 ülkeden gelen 151 sanatçı, heykelden resme, seramikten fotoğrafa kadar geniş bir yelpazede eserlerini izleyiciyle buluşturdu. Sergiler; Ata Sahne Sanat Merkezi ve Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi'nde kurularak sanatseverlerden yoğun ilgi topladı.

Panel ve atölye çalışmaları

Program kapsamında düzenlenen 'Atatürk’ün Çok Yönlü Mirası' başlıklı panelde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden akademisyenler Atatürk'ün devrimleri ve dünya tarihine etkileri üzerine sunumlar yaptı. Etkinlik süresince Ata Sahne'de çocuklar ve gençlere yönelik resim, ebru, taş döküm, temel tasarım, fotoğraf ve materyal geliştirme atölyeleri gerçekleştirildi. Atölyelerde hazırlanan renkli çalışmalar ziyaretçilerden beğeni topladı.

Başkanın değerlendirmesi

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, uluslararası bir sanat etkinliğine ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Cumhuriyetin 102. yılında bu önemli bienali kentimizde ağırlamaktan mutluyuz. Sanatın birleştirici gücünü toplumla buluşturan tüm sanatçılarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

