Atakum'da Okul Kantinlerine Sıkı Denetim

Samsun’un Atakum Belediyesi zabıta ekipleri, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla okul kantinlerinde kapsamlı denetimlerini sürdürüyor.

Denetim Kapsamı

Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent sınırları içindeki işletmelere yönelik denetimleri artırarak ilk, orta ve lise düzeyindeki okulların kantinleri ve yemekhanelerini kontrol etti. Denetimlerde hijyen, ruhsat durumları, satılan ürünlerin gramajları, son tüketim tarihi ve etiket fiyatları tek tek incelendi.

Uygunsuzluklarda Yasal İşlem

Belediye ekipleri, ruhsatsız veya gıda mevzuatına uymayan işletmeler hakkında tutanak tutarak gerekli idari işlemleri başlattı. Denetimler, okul çevresinde güvenli ve denetlenebilir bir gıda ortamı oluşturmayı hedefliyor.

Zabıta Müdürü'nden Açıklama

Atakum Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Serhat Uzun, denetimlerle ilgili olarak şunları söyledi: "Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak okul kantinlerinin hijyen durumunu, ürünlerin mevzuata uygunluğunu, son kullanma tarihlerini ve fiyat etiketlerini düzenli olarak denetlemekteyiz. Amacımız, öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli ortamlarda alışveriş yapmasını sağlamaktır. Çocuklarımızın sağlığı, ortak sorumluluğumuz olmalı. Denetimlerimiz, kararlılıkla devam edecektir".

