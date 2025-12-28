DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.766.123,62 -0,32%

Aydın'da Deveciler Toplandı: Şap Gerekçesiyle Ertelenen Deve Güreşleri İçin Çağrı

Aydın'da, şap gerekçesiyle ertelenen deve güreşleri belirsizliğine karşı deveciler Ayter Alanı'nda toplandı ve yetkililerden hızlı karar istedi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 15:25
Aydın'da Deveciler Toplandı: Şap Gerekçesiyle Ertelenen Deve Güreşleri İçin Çağrı

Aydın'da deveciler toplandı: Şap gerekçesiyle ertelenen deve güreşleri için çağrı

Aydın'da, şap hastalığı gerekçesiyle ertelenen deve güreşlerinin akıbeti belirsizliğini korurken, deveciler ve güreş severler yetkililerden net bir karar talep etmek üzere bir araya geldi.

Toplantı ve talepler

DEGÜF (Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu) çağrısıyla Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden gelen deveciler ile Aydın'ın çeşitli ilçelerinden katılımcılar, Efeler ilçesindeki Ayter Alanı'nda buluştu. Alanda bazı develer süslenmiş aksesuarlarıyla yer alırken, deveciler pankartsız ancak güçlü mesajlarla taleplerini iletti.

DEGÜF Başkanı Akkın Pazarlıoğlu, develerde şap hastalığı tespit edilmediğini ve durumu destekleyen bilimsel raporları yetkililere sunduklarını belirtti. Pazarlıoğlu, dört üniversitenin görüşlerinin iletildiğini ve sezonun büyük bölümünün geride kaldığını vurgulayarak, izin verilmesi halinde güreşlerin takvime uygun şekilde kaldığı yerden devam edeceğini söyledi. Yetkililerden güreşlerin bir hafta ile 10 gün içinde yeniden başlayabileceğine dair bilgi aldıklarını aktaran Pazarlıoğlu, süreç boyunca seslerini duyurmak için toplandıklarını ifade etti. Pazarlıoğlu'nun sözleri şu şekilde: "Altı haftalık bir süre kaybettik, elimizde sadece altı hafta kaldı. Ramazan ayı da yaklaşıyor. Bu nedenle güreşlerin Ramazan öncesinde yeniden başlaması büyük önem taşıyor. Resmi kurumlardan onay çıkması halinde güreşler kaldığı yerden devam edecek."

Sektörel ve kültürel boyut

Halil Coşkun, yaklaşık 40 yıldır devecilik yaptığını, bu yıl ilk kez şap gerekçesiyle böyle bir erteleme yaşandığını belirtti. Coşkun, deve güreşlerinin yalnızca bir spor olmadığını; havut ustasından çulcusuna, el emeği işlemecilerden organizasyon ekiplerine kadar geniş bir kesimin geçim kaynağı olan ciddi bir ekonomik sektör olduğunu vurguladı. Türkiye genelinde sezonda 80’i aşkın güreş düzenlendiği ve bu organizasyonların milyonlarca seyirciye ulaştığı ifade edildi.

Kazım Eren Acer ise güreşlerin yeniden başlaması gerektiğini belirterek amaçlarının bu kültürel mirası yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu söyledi.

Toplanan deveciler ve vatandaşlar, yetkililerden deve güreşlerinin yeniden başlayabilmesi için bir an önce net ve resmi bir takvim açıklaması yapılmasını istedi.

AYDIN'DA ŞAP HASTALIĞI GEREKÇESİYLE ERTELENEN DEVE GÜREŞLERİYLE İLGİLİ BELİRSİZLİK DEVAM EDERKEN...

AYDIN'DA ŞAP HASTALIĞI GEREKÇESİYLE ERTELENEN DEVE GÜREŞLERİYLE İLGİLİ BELİRSİZLİK DEVAM EDERKEN, DEVECİLER VE DEVE GÜREŞİ SEVERLER YETKİLİLERE SESLERİNİ DUYURMAK AMACIYLA BİR ARAYA GELDİ.

AYDIN'DA ŞAP HASTALIĞI GEREKÇESİYLE ERTELENEN DEVE GÜREŞLERİYLE İLGİLİ BELİRSİZLİK DEVAM EDERKEN...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uraloğlu: Yerli ZACENS Sarnıç Vagonları Ordunun Lojistik Gücünü Güçlendirecek
2
Osmangazi’de Buzlanmaya Karşı Seferberlik: Tuzlama ve Yol Genişletme
3
Bakan Memişoğlu: Sağlıkta Dijital Dönüşüm ve Mobil Uygulamalarla Etkin Çözümler
4
Ataşehir'de 'Yeni Nesil Galericilik': Çekilişle 50 Bin TL'ye Araç Satışı
5
Serkan Keskin'in Babası Vehbi Keskin Toprağa Verildi
6
Aydın'da Deveciler Toplandı: Şap Gerekçesiyle Ertelenen Deve Güreşleri İçin Çağrı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti