Serkan Keskin'in Babası Vehbi Keskin Toprağa Verildi

Tiyatro ve sinema oyuncusu Serkan Keskin’in babası Vehbi Keskin, İzmit’te düzenlenen törenle toprağa verildi; törene yakınları ve meslektaşları katıldı.

Serkan Keskin’in Babası Vehbi Keskin Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tiyatro ve sinema oyuncusu Serkan Keskin'in hayatını kaybeden babası Vehbi Keskin, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Cenaze Töreni ve Sağlık Durumu

85 yaşındaki Vehbi Keskin, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle bir süredir Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Dün yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze için İzmit Fevziye Camisi'nde bir tören düzenlendi. Tören sırasında oyuncu Serkan Keskin taziyeleri kabul etti.

Törene Katılanlar

Cenazeye, Keskin’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra meslektaşları Taner Ölmez, Çağlar Çorumlu, Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci, Birkan Sokullu ile İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de katıldı.

Vehbi Keskin'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Bağçeşme Mezarlığı'nda defnedildi.

Öte yandan, Serkan Keskin'in annesi Zeliha Keskin'in de yaklaşık 7 ay önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

