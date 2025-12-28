DOLAR
TÜRASAŞ 9 ZACENS Vagonunu MSB'ye Teslim Etti — Uraloğlu: "Ordumuzun lojistik gücüne güç katacak"

TÜRASAŞ Sivas’ta üretilen 9 ZACENS tipi sarnıç vagonu MSB’ye teslim edildi. Uraloğlu, yerli vagonların enerji nakliyesinde ordunun lojistik gücünü artıracağını belirtti.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 15:00
TÜRASAŞ 9 ZACENS Vagonunu MSB'ye Teslim Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'dan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen ZACENS tipi sarnıç akaryakıt ve ikmal vagonları'nın Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'na teslim edildiğini açıkladı.

TÜRASAŞ tarafından üretilen 9 adet ZACENS tipi sarnıç vagonunun teslimatına ilişkin değerlendirmesinde Uraloğlu, "Yeni yük vagonlarımız enerji kaynaklarının nakliyesinde ordumuzun lojistik gücüne güç katacak" dedi.

Uraloğlu, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "UAIS tipi askeri tank taşıma vagonlarının ardından yerli ve milli imkanlarla üretimini tamamladığımız yeni yük vagonlarımız enerji kaynaklarının nakliyesinde kritik rol oynayarak ordumuzun lojistik gücüne güç katacak. Bu vagonlar, akaryakıt ikmalinde ve NATO POL tesislerinin operasyonlarında kullanılmak üzere tasarlandı."

Bakan ayrıca, ZACENS tipi vagonların uluslararası standartlara uygun olarak, akaryakıt ve sıvı malzemelerin güvenli taşınması ve depolanması amacıyla geliştirildiğini vurguladı. Uraloğlu, "Demiryolu araçlarımızla sadece şehirlerarası taşımacılığı değil, aynı zamanda ordumuzun kritik operasyonel ihtiyaçlarını da karşılamayı hedefliyoruz. Yerli ve milli çözümlerle geliştirilen bu vagonlar, askeri lojistikte kesintisiz bir tedarik zinciri oluşturacak, enerji kaynaklarının sevkiyatında da büyük rol oynayacak." şeklinde konuştu.

TÜRASAŞ'ın sivil taşımacılık üretimlerinin yanı sıra savunma sanayine yönelik çalışmalarla da öne çıktığını belirten Uraloğlu, bu yeni teslimatın ordunun lojistik kapasitesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

