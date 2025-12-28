DOLAR
Uraloğlu: Yerli ZACENS Sarnıç Vagonları Ordunun Lojistik Gücünü Güçlendirecek

Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ'ın ürettiği 9 ZACENS sarnıç akaryakıt vagonunun MSB'ye teslim edildiğini ve ordunun lojistik gücüne katkı sağlayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 15:17
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü tarafından üretilen ZACENS tipi sarnıç yük vagonlarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bu vagonların Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'ne teslim edildiğini duyurdu.

"UAIS tipi askeri tank taşıma vagonlarının ardından yerli ve milli imkanlarla üretimini tamamladığımız yeni yük vagonlarımız enerji kaynaklarının nakliyesinde kritik rol oynayarak ordumuzun lojistik gücüne güç katacak", dedi.

Teslimat ve kullanım hedefleri

TÜRASAŞ tarafından üretilen 9 adet ZACENS tipi sarnıç vagonu, akaryakıt ikmali ve ikmal operasyonlarında kullanılmak üzere MSB'ye teslim edildi. Uraloğlu, bu vagonların özellikle akaryakıt ikmalinde ve NATO POL tesislerinin operasyonlarında görev yapacak şekilde tasarlandığını belirtti.

Ordunun operasyonel ihtiyaçlarına yerli çözüm

Uraloğlu, vagonların uluslararası standartlara uygun şekilde akaryakıt ve sıvı malzemelerin güvenli taşınması ve depolanması amacıyla geliştirildiğini vurguladı. "Ordumuzun kritik operasyonel ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz" sözleriyle, demiryolu araçlarının sadece sivil taşımacılıkta değil, askeri lojistikte de sürdürülebilir ve kesintisiz bir tedarik zinciri oluşturacağı mesajını verdi.

TÜRASAŞ'ın savunma sanayiine yönelik üretim portföyündeki yeni vagonlar, yerli ve milli çözümlerle ordunun lojistik kapasitesini artırmayı amaçlıyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

