Osmangazi’de Buzlanmaya Karşı Seferberlik: Tuzlama ve Yol Genişletme

Osmangazi’de Buzlanmaya Karşı Seferberlik

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mahalle bağlantı yollarında yoğun mesai yapıyor

Osmangazi Belediyesi, olumsuz hava şartlarının ulaşımı aksatmaması ve sürücü güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kar yağışının ardından ekipler, yolların buzlanmasını önlemek için derhal harekete geçti.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, özellikle dağ yamaçlarında bulunan mahallelerin bağlantı yollarında yol genişletme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Amaç, trafik akışının olağan seyrini koruyarak sürücüler için güvenli ulaşım sağlamak.

Sahada çalışma yürütülen mahalleler şunlar: Soğukpınar Mahallesi, Bağlı Mahallesi, Kirazlı Mahallesi, Hüseyinalan Mahallesi, Süleymaniye Mahallesi, Büyükdeliler Mahallesi, Küçükdeliler Mahallesi, Dağakça Mahallesi, Mürseller Mahallesi ve Tuzaklı Mahallesi. Bu bölgelerde ekipler yolları genişleterek ve tuzlama yaparak buzlanma riskini azaltıyor.

Belediye yetkilileri, çalışmaların kesintisiz devam edeceğini ve vatandaşların ulaşım güvenliğini ön planda tuttuklarını bildirdi.

