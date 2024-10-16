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Ataşehir'de Silahlı Kavga: 4 Yaralı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde silahlı kavga çıktı, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 23:54
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 23:54
Ataşehir'de Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Ataşehir'de Silahlı Kavga Gerçeği

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, Aşık Veysel Mahallesi 3042. Sokak'ta meydana gelen silahlı kavga sonucunda 4 kişi yaralandı; bunlardan biri ağır durumda.

Olayın Detayları

Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı bir çatışmaya dönüştü.

Yaralıların Durumu

Olay sonrası bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti ve ardından hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz net bilgiler gelmedi.

Olay Yeri ve Güvenlik Önlemleri

Yaşanan olay sırasında birçok kurşun, çevredeki iş yerlerinin camlarını kırdı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarına hız kazandırdı. Özetle, bu tür olayların artması güvenlik endişelerini artırıyor. Yetkililer, sokaklarda güvenliği sağlamak için gerekli önlemleri alacaklarını belirttiler.

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