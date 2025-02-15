Ataşehir'de Trafik Tartışması: 2 Şüpheli Tutuklandı

Ataşehir'de yaşanan trafik tartışmasında, önünü kestikleri araca zarar veren 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 19:57
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 19:57
Ataşehir'de Trafik Tartışması: 2 Şüpheli Tutuklandı

Ataşehir'de Trafik Tartışması

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde meydana gelen bir trafik olayı, şüphelilerin önünü kestikleri bir araca zarar vermesiyle sonuçlandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın detaylarını ortaya çıkarmak için harekete geçti.

Olayın Detayları

TEM Otoyolu'nun Ataşehir mevkiinde seyir halindeki bir aracın önünü kesen 3 şüpheli, yol verme tartışması sırasında beklenmedik bir şekilde saldırıya geçerek araca zarar vermişti. Olay anı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve bu görüntüler ekiplerin incelemesine sunuldu.

Yapılan araştırmalarda, H.C.G., M.E., ve C.G. isimli şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin suç geçmişleri de dikkat çekti: H.C.G.'nin 10, M.E.'nin 7, C.G.'nin ise 4 suç kaydı olduğu belirlendi.

Tutuklama Kararları

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.C.G., M.E. ve C.G.'den M.E. ile C.G. "mala zarar verme" ve "hakaret" suçlarından tutuklandı. H.C.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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