Atatürk anıtına baltayla saldıran iki şahsın gerekçesi: Allah rızası için yaptık!

Kayseri’de Kocasinan’da yer alan Atatürk anıtına saygısız bir saldırı haberi öğrenildi. Bir kadın ve bir erkek iki saldırganın Cumhuriyet Meydanı’nda yer alan Atatürk anıtına baltayla 13 darbe vurduğu ve anıta zarar verdiğini zabıta ekipleri fark etti. 2 şüpheliye de müdahale eden zabıta ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine emniyet görevlileri geldi.



2 şüpheliyi de gözaltına alan ekipler, saldırganların ifadelerini aldı. Anıtta 13 balta darbesi fark edilirken, şüphelilerin verdiği cevaplar duyanları şaşırttı. Muhabirlerin neden yaptıklarını sorması üzerine şüpheliler pişman olmadıklarını ve Allah rızası için Atatürk anıtına saldırdıklarını söylediler… Olaya yönelik ise soruşturma başlatıldı.