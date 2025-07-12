Atatürk Havalimanı'nda Yangın: Otluk Alanı Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Atatürk Havalimanı'nda Otluk Alanda Yangın Çıktı

İstanbul'da bulunan Atatürk Havalimanı sınırları içerisindeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Genel Havacılık Terminali'nin arka bölümünde, belirsiz bir nedenle meydana geldi.

Alevlerin kısa sürede büyümesiyle, yangın geniş bir alana yayıldı. Olayın ardından, durumu kontrol altına almak için bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye görevlilerinin hızlı müdahalesi sayesinde söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Atatürk Havalimanı sınırları içerisindeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Atatürk Havalimanı sınırları içerisindeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.