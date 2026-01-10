Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde 1 milyon 300 binin üzerinde muayene ve yüksek teknoloji yatırımları

Yayın Tarihi: 10.01.2026 09:36
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 09:36
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Araştırma Hastanesi'nde son dönemde gerçekleştirilen kapsamlı yatırımların sağlık hizmetlerine önemli katkı sağladığını açıkladı. Yapılan yenileme ve ekipman yatırımlarıyla hastanenin fiziki ve teknolojik kapasitesinin güçlendirildiği vurgulandı.

Yeni birimler ve kapasite artışı

Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, hastanede Uyku Laboratuvarının modern altyapıyla hizmete açıldığını, Çocuk Cerrahisi Kliniği ile Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinin yatak kapasitelerinin artırıldığını belirtti. Ayrıca Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinin güncel sağlık standartlarına göre yenilendiğine dikkat çekildi.

İleri teknoloji: Nöroanjiyografi cihazı

Hacımüftüoğlu, Araştırma Hastanesi bünyesinde ilk kez hizmete alınan ileri teknoloji nöroanjiyografi cihazının bölge için önemli bir sağlık yatırımı olduğunu söyledi. Cihazın üç boyutlu vasküler görüntüleme, düşük radyasyon dozu, yüksek görüntü kalitesi ve hızlı işlem süresi gibi özellikleri sayesinde akut inme ve beyin kanaması gibi kompleks beyin damar hastalıklarının tanı ve tedavisinde müdahalelerin daha hızlı, güvenli ve etkin uygulanacağını belirtti.

Hizmet istatistikleri ve maliyetler

Hastanenin 2025 yılı verilerine göre toplam muayene sayısı 1 milyon 300 binin üzerinde olarak açıklandı. Bunun yaklaşık 299 bini acil servislerde gerçekleştirilirken, acil başvuruların toplam muayeneler içindeki oranı yüzde 23’ü aştı. Poliklinik hizmetlerinde ise 173 binin üzerinde e-reçete düzenlenerek dijital sağlık uygulamalarının etkinliği artırıldı.

2025 yılında hastane bünyesinde 55 kalem ürün alımı yapıldı; bu alımlar ileri düzey görüntüleme ve tanı sistemlerinden yoğun bakım ve ameliyathane ekipmanlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Söz konusu yatırım süreci için ayrılan bütçe ise 90 Milyon 436 bin 500 TL olarak kaydedildi. Hacımüftüoğlu, bu kaynakların hem sağlık hizmeti sunum kapasitesini artırmayı hem de akademik ve bilimsel araştırma altyapısını güçlendirmeyi hedeflediğini ifade etti.

