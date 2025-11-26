Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Akreditasyon Değerlendirme ve Paydaş Etkinliği

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde akreditasyon değerlendirme ve paydaş etkinliği yoğun katılımla gerçekleşti; sürecin birkaç ay içinde neticeleneceği bildirildi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 16:56
Akreditasyon süreci ve paydaş katkıları ön planda

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi, eğitimde kaliteyi yükseltme hedefiyle düzenlenen Akreditasyon Değerlendirme ve Paydaş Etkinliğine yoğun katılımla ev sahipliği yaptı.

Çok amaçlı salonda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşcıoğlu, fakültenin kurumsal gelişimine katkı sağlamayı, paydaşlarla güçlü bir iletişim ağı kurmayı ve akademik standartları yükseltmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Prof. Dr. Raci Taşcıoğlu, "Öğrencilerimizden akademisyenlerimize, sektör temsilcilerinden mezunlarımıza kadar tüm paydaşlarımızın görüş ve katkılarıyla daha güçlü bir gelecek inşa etmeyi hedefliyoruz" sözleriyle paydaş katılımının önemine vurgu yaptı.

Etkinliğin, fakültenin akreditasyon sürecini değerlendirmek ve süreçte destek veren iç ve dış paydaşlara teşekkür etmek amacıyla düzenlendiği belirtildi. Taşcıoğlu, akreditasyon sürecinin başarıyla geçtiğini ve önümüzdeki bir iki ay içerisinde neticeleneceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Raci Taşcıoğlu, yönetim ekibine ve dış paydaş temsilcilerine teşekkür belgelerini takdim etti; fakültenin bölüm başkanları ise iç paydaşlara teşekkür belgelerini sundu. Etkinlik kokteyl ile sona erdi.

