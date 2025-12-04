Atatürk Üniversitesi'nden TÜBİTAK Rekoru: 1141 Proje Başvurusu

Atatürk Üniversitesi, TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B programlarına toplam 1141 proje başvurusu ile rekor kırdı.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:48
Atatürk Üniversitesi, bilimsel araştırma kültürünü her geçen yıl daha da güçlendirerek TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programlarına bu yıl toplam 1141 proje başvurusu ile önemli bir başarıya imza attı.

Öğretim elemanları ile öğrencilerin yoğun çalışmaları ve üniversitenin güçlü araştırma altyapısı sayesinde gerçekleşen bu rekor başvuru sayısı, Atatürk Üniversitesi'nin ulusal araştırma programlarındaki etkin konumunu yeniden ortaya koydu.

Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen akademik faaliyetler, danışmanlık süreçleri ve proje hazırlık eğitimleri, geniş katılımlı bir proje ekosistemi oluşturdu. Başvurular; mühendislik, sağlık, fen, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve sanat başta olmak üzere çok çeşitli disiplinlerden geldi ve Atatürk Üniversitesi'nin kapsayıcı akademik yapısını yansıttı.

Öğrenciler, danışman akademisyenlerin rehberliğinde farklı araştırma konuları üzerinde yoğun çalışarak projelerini ilgili çağrı döneminde TÜBİTAK'a sundu. Üniversite genelinde düzenlenen bilgilendirme toplantıları, proje yazım eğitimleri ve birimler arası koordinasyon çalışmaları başvuru sürecinin nitelikli ilerlemesine önemli katkı sağladı.

Rektör Hacımüftüoğlu: "1141 başvuru üniversitemizin üretkenliğinin en somut göstergesidir"

Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu konuya ilişkin olarak şunları söyledi: "Bilimsel araştırmayı temel bir değer olarak benimseyen üniversitemiz, öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin gayretli çalışmalarıyla her geçen yıl daha güçlü bir proje kültürü oluşturuyor. TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B programlarına yapılan 1141 başvuru, araştırma ekosistemimizin canlılığını ve üretkenliğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu başarıda emeği geçen tüm danışman hocalarımıza, öğrencilerimize ve süreçleri titizlikle yürüten birimlerimize teşekkür ediyorum. Atatürk Üniversitesi olarak bilime katkı sunan, yenilikçi fikirleri destekleyen ve genç araştırmacıları teşvik eden bir vizyonla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Bu rekor başvuru sayısı, Atatürk Üniversitesi'nin öğrenci merkezli araştırma faaliyetlerine verdiği önemin somut bir göstergesi olurken; üniversitenin ulusal araştırma programlarına katılım konusundaki kararlılığını ve akademik potansiyelini de teyit etti. Üniversite yönetimi, bu güçlü ivmenin sürdürülmesi için araştırma altyapısının geliştirilmesi, proje destek süreçlerinin güçlendirilmesi ve öğrenci odaklı bilimsel faaliyetlerin artırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

