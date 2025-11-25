Atatürk Üniversitesi Rektörü, Vakıf Okullarıyla 24 Kasım'da Öğretmenlerle Buluştu

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Özel Vakıf Okulları'nın 24 Kasım programında öğretmenlerle bir araya geldi; konuşmalar, ödüller ve etkinliklerle kutlama yapıldı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 11:20
Atatürk Üniversitesi Rektörü, Vakıf Okullarıyla 24 Kasım'da Öğretmenlerle Buluştu

Atatürk Üniversitesi Rektörü Vakıf Okullarıyla 24 Kasım'da Bir Araya Geldi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Özel Vakıf Okulları tarafından düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü programına katılarak öğretmenlerle buluştu. Etkinlikte Rektör Hacımüftüoğlu'na eşi Prof. Dr. Esra Hacımüftüoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Reyhan Keleş ve Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu ile Kalkındırma Vakfı Müdürü Erdal Karagülle eşlik etti.

Vakıf okullarında görev yapan öğretmenlerin yoğun katılımıyla başlayan program, heyetin salona teşrifleriyle açıldı. Yemek ve müzik dinletisiyle devam eden organizasyon, öğretmenlere özel hazırlanan programla renkli ve anlamlı anlara sahne oldu.

Konuşmalar ve Teşekkür Mesajları

Programın açılış konuşmasını yapan Kalkındırma Vakfı Müdürü Erdal Karagülle, öğretmenlerin fedakârlıklarına dikkat çekerek tüm eğitim kadrosuna teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise günün anlam ve önemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu konuşmasında: Hayatımızda derin izler bırakan, bizleri hayata hazırlayan, düşünmeyi öğreten ve değer kazandıran en özel insanları; yani öğretmenlerimizi anmak ve onlarla bir arada olmak için buradayız. Sizler, ülkemizin yarınlarını şekillendiren en güçlü irfan sahiplerisiniz. Fedakârlığınız, sevginiz ve özveriniz sadece bugünün değil, geleceğimizin de en güçlü teminatıdır.

Atatürk Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Okullarının, okul öncesinden lise düzeyine kadar tüm kademelerde nitelikli ve özverili bir öğretmen kadrosuna sahip olmasının büyük bir şans olduğunu vurgulayan Hacımüftüoğlu, Vakfımızın okullarında görev yapan tüm öğretmenlerin yalnızca bilgi aktarmadığını; karakter inşa ettiğini, değer öğrettiğini ve çocuklarımızın hayatına yön verdiğini belirtti. Üniversite olarak eğitimin her seviyesine destek vermeyi sürdüreceğiz.

Ödüller ve Etkinliklerle Devam Eden Program

Programda öğretmenlere çeşitli hediyeler takdim edilirken, öğretmen teşvik ödülleri sahiplerini buldu. Etkinlik; bilgi yarışması ve farklı aktivitelerle devam ederek keyifli bir atmosferde sona erdi.

