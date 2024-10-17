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Autovan Otomotiv Fuarı Van'da Kapılarını Açtı

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Autovan Otomotiv Fuarı, 60 markanın katılımıyla başladı ve yoğun ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 18:50
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 18:53
Autovan Otomotiv Fuarı Van'da Kapılarını Açtı

Autovan Otomotiv Fuarı Van'da Başladı

Van'da gerçekleştirilen Autovan Otomotiv Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuara, Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde 60 farklı marka katıldı ve otomobil tutkunları stantları gezdi.

Yoğun İlgi ile Karşılandı

Birçok markanın yeni nesil elektrikli araçlarını sergilediği fuar, katılımcılardan büyük bir ilgi gördü. Fuar organizasyonunun sorumlusu Kadir Yaşar, bu etkinliğin bölgede bugüne kadar düzenlenen en kapsamlı otomotiv fuarı olduğunu belirtti.

Kapsamlı Katılım

Yaşar, "Fuarımızda otomotiv markalarının yanı sıra, yan sanayi firmaları da yer alıyor. Lastik, yağ, akü gibi birçok hizmet sağlayıcının katılımı ile zengin bir içerik sunuyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen üreticileri stantlarında ziyaretçileri bekliyor. İlk günde 5 bin ziyaretçi ağırlamak bizim için büyük bir başarı. İlgi gösteren herkese teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

Ziyaretçilerin Görüşleri

Fuara katılan Sıddık Konca, "Araçlara olan ilgimden dolayı buradayım. Fuar çok kapsamlı, birçok marka katılım gerçekleştirmiş. Elektrikli araçların sayısı gün geçtikçe artıyor. TOGG'u burada görmek gurur verici. Diğer araçlarla karşılaştırıldığında, ONUN duruşu ve tasarımı çok farklı ve özgün." dedi.

Fuar, 20 Ekim tarihine kadar açık kalacak ve tüm otomotiv meraklılarını bekliyor.

Van'da düzenlenen "Autovan Otomotiv Fuarı" kapılarını açtı.

Van'da düzenlenen "Autovan Otomotiv Fuarı" kapılarını açtı.

Van'da düzenlenen "Autovan Otomotiv Fuarı" kapılarını açtı.

Van'da düzenlenen "Autovan Otomotiv Fuarı" kapılarını açtı.

Van'da düzenlenen "Autovan Otomotiv Fuarı" kapılarını açtı.

Van'da düzenlenen "Autovan Otomotiv Fuarı" kapılarını açtı.

Van'da düzenlenen "Autovan Otomotiv Fuarı" kapılarını açtı.

Van'da düzenlenen "Autovan Otomotiv Fuarı" kapılarını açtı.

Van'da düzenlenen "Autovan Otomotiv Fuarı" kapılarını açtı.

Van'da düzenlenen "Autovan Otomotiv Fuarı" kapılarını açtı.

Van'da düzenlenen "Autovan Otomotiv Fuarı" kapılarını açtı.

Van'da düzenlenen "Autovan Otomotiv Fuarı" kapılarını açtı.

Van'da düzenlenen "Autovan Otomotiv Fuarı" kapılarını açtı.

Van'da düzenlenen "Autovan Otomotiv Fuarı" kapılarını açtı.

Van'da düzenlenen "Autovan Otomotiv Fuarı" kapılarını açtı.

Van'da düzenlenen "Autovan Otomotiv Fuarı" kapılarını açtı.

Van'da düzenlenen "Autovan Otomotiv Fuarı" kapılarını açtı.

Van'da düzenlenen "Autovan Otomotiv Fuarı" kapılarını açtı.

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