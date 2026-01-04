Hakkari Çukurca Taşbaşı'da Çığ: Çok Sayıda Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Hakkari Çukurca Taşbaşı'da çığ felaketi: Ahırlar zarar gördü

1 Ocak 2026 akşamı Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Taşbaşı köyünde düşen çığın, köydeki ahırları örttüğü ve çok sayıda küçükbaş hayvanın telef olduğu bildirildi.

Olayın ayrıntıları

Taşbaşı köyü İdeyi Mahallesi'nde meydana gelen çığ felaketinde Abdullah Akbay, Yusuf Dayan ve Hasan Durgun'a ait çok sayıda küçükbaş hayvan çığ altında kalarak telef oldu. Ayrıca Recep Dayan'a ait arılı kovanların da çığın etkisiyle gömüldüğü kaydedildi.

Köylüler tarafından yapılan tespitlerde, bazı ahırların çığ altında kaldığı belirlendi; ancak zaman zaman bazı hayvanların canlı olarak kurtarıldığı bildirildi. Yaz aylarında kullanılan, erzak ve eşyaların bulunduğu bazı evlerin de çığın altında kaldığı öğrenildi.

Arama-kurtarma ve yetkili açıklamaları

Taşbaşı Köyü Muhtarı Ahmet Köçek, hayvanların yaklaşık 4 gündür çığ altında olduğunu belirterek yolun açılması için çalışmaların sürdüğünü, ancak bölgede halen ciddi çığ riski bulunduğunu söyledi.

Yetkililer, yolun açılmasıyla birlikte AFAD ve ilgili kurumların bölgeye sevk edilerek hasar tespit ve gerekli müdahalelerin yapılacağını açıkladı.

Olayla ilgili arama-kurtarma çalışmaları ve hasar tespit sürecinin yol açma çalışmaları tamamlandıktan sonra hızlandırılacağı belirtildi.

