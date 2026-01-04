DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.932.675,34 -1,19%

Hakkari Çukurca Taşbaşı'da Çığ: Çok Sayıda Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Hakkari Çukurca Taşbaşı'da 1 Ocak 2026'de düşen çığ, ahırları örttü; çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu, bazıları kurtarıldı, AFAD sevki planlanıyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 19:30
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 20:04
Hakkari Çukurca Taşbaşı'da Çığ: Çok Sayıda Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Hakkari Çukurca Taşbaşı'da çığ felaketi: Ahırlar zarar gördü

1 Ocak 2026 akşamı Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Taşbaşı köyünde düşen çığın, köydeki ahırları örttüğü ve çok sayıda küçükbaş hayvanın telef olduğu bildirildi.

Olayın ayrıntıları

Taşbaşı köyü İdeyi Mahallesi'nde meydana gelen çığ felaketinde Abdullah Akbay, Yusuf Dayan ve Hasan Durgun'a ait çok sayıda küçükbaş hayvan çığ altında kalarak telef oldu. Ayrıca Recep Dayan'a ait arılı kovanların da çığın etkisiyle gömüldüğü kaydedildi.

Köylüler tarafından yapılan tespitlerde, bazı ahırların çığ altında kaldığı belirlendi; ancak zaman zaman bazı hayvanların canlı olarak kurtarıldığı bildirildi. Yaz aylarında kullanılan, erzak ve eşyaların bulunduğu bazı evlerin de çığın altında kaldığı öğrenildi.

Arama-kurtarma ve yetkili açıklamaları

Taşbaşı Köyü Muhtarı Ahmet Köçek, hayvanların yaklaşık 4 gündür çığ altında olduğunu belirterek yolun açılması için çalışmaların sürdüğünü, ancak bölgede halen ciddi çığ riski bulunduğunu söyledi.

Yetkililer, yolun açılmasıyla birlikte AFAD ve ilgili kurumların bölgeye sevk edilerek hasar tespit ve gerekli müdahalelerin yapılacağını açıkladı.

Olayla ilgili arama-kurtarma çalışmaları ve hasar tespit sürecinin yol açma çalışmaları tamamlandıktan sonra hızlandırılacağı belirtildi.

HAKKARİ’NİN ÇUKURCA İLÇESİNE BAĞLI TAŞBAŞI KÖYÜ İDEYİ MAHALLESİ’NDE AHIRLARIN ÜZERİNE ÇIĞ DÜŞMESİ...

HAKKARİ’NİN ÇUKURCA İLÇESİNE BAĞLI TAŞBAŞI KÖYÜ İDEYİ MAHALLESİ’NDE AHIRLARIN ÜZERİNE ÇIĞ DÜŞMESİ SONUCU ÇOK SAYIDA KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU, BAZI AHIRLAR VE YAZLIK EVLER ÇIĞ ALTINDA KALDI.

HAKKARİ’NİN ÇUKURCA İLÇESİNE BAĞLI TAŞBAŞI KÖYÜ İDEYİ MAHALLESİ’NDE AHIRLARIN ÜZERİNE ÇIĞ DÜŞMESİ...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Kar Yağışı Uçuşları Aksattı: 16 Sefer İptal
2
Elderesi'nde Sabah Namazı Buluşması: İlçe Müftüsü Yahya Ofşin Katıldı
3
Bursa'da Mercek Bulutları Gökyüzünde Görsel Şölen
4
Kuzey Kore, taktik güdümlü füze üretimini 2,5 katına çıkarıyor
5
2 Haftayı Geçen Öksürüğe Dikkat: Verem Uyarısı — Prof. Dr. Mehmet Karadağ
6
Karlı ve Buzlu Yollarda Güvenli Yürüyüş: Op. Dr. Gökhan Cansabuncu'nun Önerileri
7
Tunceli'de 77 Yaşındaki Hastaya 1 Kilometrelik Yürüyüşle Müdahale

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları