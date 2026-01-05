UMKE, Bingöl’de Karı Aşarak 90 Yaşındaki Hastayı Hastaneye Ulaştırdı

Yarım paletli araçla zorlu müdahale

Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın kesildiği Solhan ilçesi Yenidal köyüne bağlı Köprübalı mezrasında yaşayan ve göğüs ağrısı şikayetiyle sağlık ekiplerinden yardım istenen 90 yaşındaki A.C., UMKE ekiplerinin zamanında müdahalesiyle güvenle hastaneye ulaştırıldı.

Edinilen bilgilere göre, ihbar üzerine bölgeye intikal eden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri, kapalı yolu aşmak için yarım paletli araç kullandı ve mezraya ulaştı. Olay yerinde yapılan ilk değerlendirmelerin ardından hasta, dikkatle taşınarak ekiplerce hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hastanın, teslim alındıktan sonra ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındığı bildirildi.

Yetkililer, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin zorlu kış şartlarına rağmen vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak amacıyla sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü kaydetti.

