UMKE, Bingöl’de Karı Aşarak 90 Yaşındaki Hastayı Hastaneye Ulaştırdı

Yoğun kar yağışında UMKE, yarım paletli araçla Bingöl'ün Köprübalı mezrasındaki 90 yaşındaki A.C.'yi hastaneye ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 00:55
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 00:56
Yarım paletli araçla zorlu müdahale

Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın kesildiği Solhan ilçesi Yenidal köyüne bağlı Köprübalı mezrasında yaşayan ve göğüs ağrısı şikayetiyle sağlık ekiplerinden yardım istenen 90 yaşındaki A.C., UMKE ekiplerinin zamanında müdahalesiyle güvenle hastaneye ulaştırıldı.

Edinilen bilgilere göre, ihbar üzerine bölgeye intikal eden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri, kapalı yolu aşmak için yarım paletli araç kullandı ve mezraya ulaştı. Olay yerinde yapılan ilk değerlendirmelerin ardından hasta, dikkatle taşınarak ekiplerce hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hastanın, teslim alındıktan sonra ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındığı bildirildi.

Yetkililer, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin zorlu kış şartlarına rağmen vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak amacıyla sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü kaydetti.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

