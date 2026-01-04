İstanbul'da Lodos: Yenikapı'da Dev Dalgalar Sahili Kapladı

İstanbul'da lodos ve fırtına sahil şeridini sarıyor
İstanbul’da iki gündür etkili olan fırtına ve lodos, sahil şeridinde dev dalgalar oluşturdu. Yer yer dalgaların kıyıyı aşmasıyla sahil boyunca yürümek zorlaştı ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Yenikapı'da metrelerce yükselen dalgalar
Özellikle Yenikapı sahilinde etkisini artıran lodos nedeniyle dev dalgalar metrelerce yükselerek sahil bandını kapladı. Dalgaların zaman zaman yürüyüş yoluna ulaşması nedeniyle vatandaşlar sahilden uzaklaşmak zorunda kaldı.
Sahilde bulunan bazı vatandaşlar ise fotoğraf çekerken dalgaların aniden yükselmesi sonucu ıslanmaktan kaçamadı.
