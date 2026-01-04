DOLAR
İstanbul'da Lodos: Yenikapı'da Dev Dalgalar Sahili Kapladı

İstanbul'da iki gündür etkili lodos ve fırtına, özellikle Yenikapı sahilinde metrelerce yükselen dev dalgaların sahili kaplamasına yol açtı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 15:22
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 15:26
İstanbul'da Lodos: Yenikapı'da Dev Dalgalar Sahili Kapladı

İstanbul'da lodos ve fırtına sahil şeridini sarıyor

İstanbul’da iki gündür etkili olan fırtına ve lodos, sahil şeridinde dev dalgalar oluşturdu. Yer yer dalgaların kıyıyı aşmasıyla sahil boyunca yürümek zorlaştı ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yenikapı'da metrelerce yükselen dalgalar

Özellikle Yenikapı sahilinde etkisini artıran lodos nedeniyle dev dalgalar metrelerce yükselerek sahil bandını kapladı. Dalgaların zaman zaman yürüyüş yoluna ulaşması nedeniyle vatandaşlar sahilden uzaklaşmak zorunda kaldı.

Sahilde bulunan bazı vatandaşlar ise fotoğraf çekerken dalgaların aniden yükselmesi sonucu ıslanmaktan kaçamadı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

