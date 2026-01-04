DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.925.985,63 -1,02%

Sakarya'da 2025'te Alo 153: 259 bin 987 Çağrı Yanıtlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2025'te Alo 153'te 259 bin 987 çağrı yanıtladı; dijital kanallardan 45 bin 386 talep, 7 bin 442 CİMER başvurusu ve 197 Bilgi Edinme başvurusu sonuçlandı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 15:36
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 15:36
Sakarya'da 2025'te Alo 153: 259 bin 987 Çağrı Yanıtlandı

Sakarya'da 2025'te Alo 153: 259 bin 987 Çağrı Yanıtlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı faaliyet verilerini kamuoyuyla paylaştı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bilgi Edinme ve Çözüm Masası Şube Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre belediyenin iletişim ve sosyal hizmet kanallarında yoğun bir hareketlilik yaşandı.

Çağrı Merkezi ve Dijital Başvurular

Alo 153 çağrı merkezi, 2025 yılında 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verdi. Bu süreçte çağrı merkezine ulaşan 259 bin 987 arama cevaplandırılarak ilgili birimlere aktarıldı. Ayrıca Açık Kapı, e-posta, mobil uygulama, sosyal medya ve web sitesi gibi dijital kanallar üzerinden gelen 45 bin 386 talep işleme konuldu.

CİMER üzerinden yapılan 7 bin 442 başvuru sonuçlandırılırken, Bilgi Edinme Hakkı kapsamında gelen 197 başvuru da yasal süreleri içinde yanıtlandı.

Bilgilendirme ve Sosyal Projeler

Belediye tarafından yürütülen bilgilendirme çalışmalarında 78 bin 831 vatandaşa bilgi ve rehberlik desteği sağlandı. Yıl boyunca vatandaşlara yönelik 228 bin bilgilendirme SMS’i gönderildi.

Sosyal projeler kapsamında kadın, çocuk ve gençlere yönelik düzenlenen atölye çalışmaları, seminerler ve kültür gezileriyle on binlerce kişiye ulaşıldı. "Şehrini Keşfet" seminerleri ve oyun atölyeleri ile öğrencilere sağlıklı yaşam ve çevre bilinci konularında eğitim verilirken, kente dışarıdan gelen üniversite öğrencileri için tanıtım gezileri de organize edildi.

Belediyenin paylaştığı bu veriler, kamu hizmetlerinin erişilebilirliği ve vatandaşla iletişimdeki etkinliğin somut göstergesi olarak öne çıkıyor.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2025 YILI İÇERİSİNDE BİLGİ EDİNME VE ÇÖZÜM MASASI İLE SOSYAL...

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2025 YILI İÇERİSİNDE BİLGİ EDİNME VE ÇÖZÜM MASASI İLE SOSYAL BİRİMLER ARACILIĞIYLA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERİN VERİLERİNİ KAMUOYUYLA PAYLAŞTI.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2025 YILI İÇERİSİNDE BİLGİ EDİNME VE ÇÖZÜM MASASI İLE SOSYAL...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MSB: Yılın İlk Gününde Gök Vatan Semalarındaydık
2
Erciyes’te Sarıkamış Şehitleri Anıldı — 111. Yıl
3
Antalya'da Sarıkamış Şehitleri 111. Yılda Anıldı
4
Bursa'da Lodos Çatıyı Kopardı: İtfaiye ve Zabıta Sabah Nöbetinde
5
Sakarya'da 2025'te Alo 153: 259 bin 987 Çağrı Yanıtlandı
6
İstanbul'da Lodos: Yenikapı'da Dev Dalgalar Sahili Kapladı
7
Şemdinli'de Yanık: 9 Aylık Bebek Ambulans Helikopterle Van'a Sevk Edildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları