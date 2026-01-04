Sakarya'da 2025'te Alo 153: 259 bin 987 Çağrı Yanıtlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı faaliyet verilerini kamuoyuyla paylaştı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bilgi Edinme ve Çözüm Masası Şube Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre belediyenin iletişim ve sosyal hizmet kanallarında yoğun bir hareketlilik yaşandı.

Çağrı Merkezi ve Dijital Başvurular

Alo 153 çağrı merkezi, 2025 yılında 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verdi. Bu süreçte çağrı merkezine ulaşan 259 bin 987 arama cevaplandırılarak ilgili birimlere aktarıldı. Ayrıca Açık Kapı, e-posta, mobil uygulama, sosyal medya ve web sitesi gibi dijital kanallar üzerinden gelen 45 bin 386 talep işleme konuldu.

CİMER üzerinden yapılan 7 bin 442 başvuru sonuçlandırılırken, Bilgi Edinme Hakkı kapsamında gelen 197 başvuru da yasal süreleri içinde yanıtlandı.

Bilgilendirme ve Sosyal Projeler

Belediye tarafından yürütülen bilgilendirme çalışmalarında 78 bin 831 vatandaşa bilgi ve rehberlik desteği sağlandı. Yıl boyunca vatandaşlara yönelik 228 bin bilgilendirme SMS’i gönderildi.

Sosyal projeler kapsamında kadın, çocuk ve gençlere yönelik düzenlenen atölye çalışmaları, seminerler ve kültür gezileriyle on binlerce kişiye ulaşıldı. "Şehrini Keşfet" seminerleri ve oyun atölyeleri ile öğrencilere sağlıklı yaşam ve çevre bilinci konularında eğitim verilirken, kente dışarıdan gelen üniversite öğrencileri için tanıtım gezileri de organize edildi.

Belediyenin paylaştığı bu veriler, kamu hizmetlerinin erişilebilirliği ve vatandaşla iletişimdeki etkinliğin somut göstergesi olarak öne çıkıyor.

