Kulp'ta ambulans arızası: Konuklu Mahallesi'nde üç gündür yol kenarında

Diyarbakır'da kar ve soğuk hava sağlık hizmetlerini etkiliyor

Diyarbakır'da kar ve soğuk havanın etkili olduğu Kulp ilçesinde görev yapan bir ambulans, kırsal Konuklu Mahallesi mevkisinde arızalandı.

Edinilen bilgilere göre, kırsal köylerdeki hastalara ulaşmak amacıyla görev yapan ambulans, arıza nedeniyle üç gündür yol kenarında bekliyor.

