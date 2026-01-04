DOLAR
Kulp'ta ambulans arızası: Konuklu Mahallesi'nde üç gündür yol kenarında

Kulp'ta kar ve soğuk havada Konuklu Mahallesi'nde arızalanan ambulans, kırsal hastalara ulaşamadan üç gündür yol kenarında bekliyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 21:37
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 21:37
Diyarbakır'da kar ve soğuk hava sağlık hizmetlerini etkiliyor

Diyarbakır'da kar ve soğuk havanın etkili olduğu Kulp ilçesinde görev yapan bir ambulans, kırsal Konuklu Mahallesi mevkisinde arızalandı.

Edinilen bilgilere göre, kırsal köylerdeki hastalara ulaşmak amacıyla görev yapan ambulans, arıza nedeniyle üç gündür yol kenarında bekliyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

