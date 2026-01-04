Kulp'ta Ambulans Arızası: Üç Gündür Yolda Bekliyor

Kulp'ta ambulans arızası yola çıktıktan sonra üç gündür kaldırılmadı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, etkili olan kar ve soğuk hava koşulları nedeniyle bir ambulans arıza yaptı ve bölgedeki kırsal mahallelere hasta taşımak üzere görevli olduğu sırada yolda kaldı.

Ambulansın konumu ve yol kullanıcılarının tepkisi

Edinilen bilgilere göre, ambulans Konuklu Mahallesi mevkisinde ana yol üzerinde arızalandı. Araç, yaklaşık üç gündür aynı noktada bekletiliyor.

Ambulansın uzun süre kaldırılmaması, yolu kullanan vatandaşlar arasında şaşkınlık ve endişe yaratırken, kırsal köylerdeki sağlık hizmetlerine erişim konusunda soru işaretleri oluştu.

Olayla ilgili yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bölgedeki olumsuz hava koşullarının araç yardım sürecini etkilediği belirtiliyor.

