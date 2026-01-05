DOLAR
43,01 -0,02%
EURO
50,43 -0,04%
ALTIN
5.993,18 -0,14%
BITCOIN
3.922.469,26 0,11%

Marmaris'te Heyelan: Dev Kayalar Bayır-Osmaniye Dağ Yolunu Kapattı

Marmaris'te sağanak sonrası meydana gelen heyelanda dev kayalar Bayır ile Osmaniye Mahalleri arasındaki dağ yolunu kapatarak ulaşımı durdurdu.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 00:33
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 00:41
Marmaris'te Heyelan: Dev Kayalar Bayır-Osmaniye Dağ Yolunu Kapattı

Marmaris'te Heyelan: Dev Kayalar Bayır-Osmaniye Dağ Yolunu Kapattı

Sağanak yağış sonrası toprak yol kullanılamaz hale geldi

Marmaris’te sabah başlayan ve gece saatlerinde de etkisini sürdüren sağanak yağış, dağ yolunda heyelana neden oldu.

Olay, Bayır Mahallesi ile Osmaniye Mahallesi arasında bulunan dağ yolunda meydana geldi. Yağışların etkisiyle dağdan kopan dev kayalar, toprak yolu tamamen kapatarak geçişi engelledi.

Yoldan geçmek isteyen vatandaşlar durumu cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Özellikle kırsal mahallelerde yaşayanların sıkça kullandığı bu toprak dağ yolunun kapanması nedeniyle ulaşım aksadı ve bölgedeki geçiş durdu.

Camiyanı mevkii olarak bilinen bölgede yaşayan vatandaşlar, yolun mevcut haliyle kullanılmasının tehlike arz ettiğini belirterek, kayaların kaldırılması ve yolun yeniden ulaşıma açılabilmesi için iş makinelerine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

MARMARİS’TE DEV KAYALAR ORMAN YOLUNU KAPATTI

MARMARİS’TE DEV KAYALAR ORMAN YOLUNU KAPATTI

MARMARİS’TE DEV KAYALAR ORMAN YOLUNU KAPATTI

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Marmaris'te Heyelan: Dev Kayalar Bayır-Osmaniye Dağ Yolunu Kapattı
2
Patnos’ta Tüm Yollar Ulaşıma Açıldı: 93 Köy Yolu Yeniden Hizmette
3
Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı
4
Gülhan Nuhoğlu V-Notes ile riskli izsiz miyom ameliyatını atlattı
5
Kula Şoförler Odası'nda Oktay Kırlı 50 Oy Farkla Yeniden Başkan
6
Kulp'ta ambulans arızası: Konuklu Mahallesi'nde üç gündür yol kenarında
7
Kulp'ta Ambulans Arızası: Üç Gündür Yolda Bekliyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları