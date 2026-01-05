Marmaris'te Heyelan: Dev Kayalar Bayır-Osmaniye Dağ Yolunu Kapattı

Sağanak yağış sonrası toprak yol kullanılamaz hale geldi

Marmaris’te sabah başlayan ve gece saatlerinde de etkisini sürdüren sağanak yağış, dağ yolunda heyelana neden oldu.

Olay, Bayır Mahallesi ile Osmaniye Mahallesi arasında bulunan dağ yolunda meydana geldi. Yağışların etkisiyle dağdan kopan dev kayalar, toprak yolu tamamen kapatarak geçişi engelledi.

Yoldan geçmek isteyen vatandaşlar durumu cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Özellikle kırsal mahallelerde yaşayanların sıkça kullandığı bu toprak dağ yolunun kapanması nedeniyle ulaşım aksadı ve bölgedeki geçiş durdu.

Camiyanı mevkii olarak bilinen bölgede yaşayan vatandaşlar, yolun mevcut haliyle kullanılmasının tehlike arz ettiğini belirterek, kayaların kaldırılması ve yolun yeniden ulaşıma açılabilmesi için iş makinelerine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

