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Avcılar'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Avcılar'da çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından başarıyla söndürüldü. Yangında bir kaplumbağa hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 17:03
Avcılar'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın Olayı ve Müdahale

İstanbul'un Avcılar ilçesinde Ambarlı Mahallesi Etibank Tesisler Caddesi'nde, ağaçların da bulunduğu bir otluk alanda yangın çıkmıştır. Yangının sebebi henüz belirlenememiştir.

İtfaiye Ekiplerinin Çalışması

Yangını gören çevre sakinleri, durumu hemen yetkililere bildirmiştir. Bu ihbar sonrasında, yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için üç farklı ilçeden itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilmiştir.

Yangının Sonuçları

Yaklaşık bir saatlik yoğun bir müdahaleyle yangın kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür. Ancak, yangın sırasında bir kaplumbağanın telef olduğu bilgisi üzücü bir detay olarak kaydedilmiştir.

Sonuç

Avcılar’daki bu olaya hızlı müdahale, daha büyük bir zararın önüne geçmiştir. Yangının nedeni hakkında araştırmalar devam etmektedir.

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