Avn: Garantörlerin Sessizliği İsrail’i Lübnan’a Saldırmaya Teşvik Etti

Avn: Garantörlerin Sessizliği İsrail’in Saldırganlığını Cesaretlendiriyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail’in ateşkesi defalarca ihlal etmesine rağmen garantör ülkelerin sessiz kalmasını sert sözlerle eleştirdi ve bu durumun Tel Aviv’i saldırılarını sürdürmeye teşvik eden “tehlikeli bir başarısızlık” olduğunu söyledi.

Avn’ın açıklamaları

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, İsrail’in Lübnan’ın güneyine yönelik saldırıları hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: “İsrail, mekanizmanın (Ateşkesi Denetleme Komitesi) işleyişine veya Kasım 2024’te imzalanan anlaşmayı destekleyen herhangi bir devlete saygı duymuyor. Hava saldırıları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararının açık bir ihlalini teşkil ediyor.”

Avn ayrıca, “Mekanizma, tüm taraflara hizmet etmeli, İsrail’in saldırılarını örtbas etme aracı olmamalı.” ifadelerini kullandı ve Garantör ülkelerin sessizliğinin saldırıları teşvik eden bir unsur olduğuna dikkat çekti: “Garantör ülkelerin sessizliği, bu saldırıları teşvik eden tehlikeli bir başarısızlıktır.”

Saldırılar ve can kayıpları

Yetkililer, İsrail savaş uçaklarının akşam saatlerinde Lübnan’ın güneyindeki 5 ayrı beldeye hava saldırıları düzenlediğini bildirdi. Ayrıca, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) dün akşam Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentinde bir aracı hedef alması sonucu iki Lübnanlı hayatını kaybetti.

Başbakan Selam’ın çağrısı ve Ateşkesi Denetleme Komitesi

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam da İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki bazı beldeleri hedef alma tehditlerine tepki göstererek, Ateşkesi Denetleme Komitesi’nin garantör ülkelerine (ABD-Fransa) “İsrail’e baskı yapın” çağrısında bulundu.

27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor. Ateşkes kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor. Buna karşın, Lübnan’a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusunun, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürdüğü bildirildi.