Avrasya Üniversitesi'nde 'Hoş Geldin 2026' — Horon ve Kolbastı ile Coşkulu Yeni Yıl

Avrasya Üniversitesi Gastronomi Kulübü 'Hoş Geldin 2026' etkinliğiyle yeni yılı karşıladı

Avrasya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü bünyesinde faaliyet gösteren Gastronomi Kulübü tarafından geleneksel hale getirilen yılbaşı etkinliği bu yıl "Hoş Geldin 2026" temasıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte Karadeniz kültürünün coşkusu hissedilirken öğrenciler yeni yıla horon ve kolbastı oynayarak girdi.

Lezzetler ve yaratıcı sunumlar büyük beğeni topladı

Birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar öğrencilerin ders kapsamında hazırladığı ürünlerle şekillenen organizasyonda, yılbaşı ruhunu yansıtan lezzetli yemekler, ginger house’lar, yılbaşı pastaları ve özgün konseptli sunumlar ziyaretçilerden tam not aldı. Gastronomi öğrencilerinin emeği, renkli sunumlarla davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Akademik kadro ve öğrenciler bir aradaydı

Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Mahir Kadakal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Özoran, Genel Sekreter Gülay Yeniçeri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Organizasyon, paylaşım, üretim ve eğlenceyi bir araya getirerek samimi bir atmosfer sundu.

Dans, çekiliş ve coşkulu kapanış

Müzik eşliğinde horon ve kolbastı oynayan öğrenciler, yılın yorgunluğunu geride bırakıp yeni yıla umut ve motivasyonla girmenin mutluluğunu yaşadı. Yılbaşı çekilişi ve keyifli anların ardından etkinlik, coşkulu anılarla sona erdi.

