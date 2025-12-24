DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,7 0,02%
ALTIN
6.180,68 0,01%
BITCOIN
3.722.567,45 1,2%

Avrupa Kayserililerden Murat Cahid Cıngı'ya Destek: 'Asla Yalnız Bırakmayız'

Avrupa’daki Kayserililer, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı’ya destek vererek "Murat Cahid Cıngı’yı asla yalnız bırakmayız" dedi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:49
Avrupa Kayserililerden Murat Cahid Cıngı'ya Destek: 'Asla Yalnız Bırakmayız'

Avrupa Kayserililerden net destek: Murat Cahid Cıngı’yı asla yalnız bırakmayız

AKİB açıklamasıyla Avrupa’daki Kayserililer birlik mesajı verdi

Avrupa Kayseri İşverenler Birliği (AKİB) tarafından yapılan açıklamada, Avrupa’da yaşayan Kayserililer AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı’ya güçlü destek sundu. Açıklamada "Milletvekilimiz Murat Cahid Cıngı’yı asla yalnız bırakmayız" ifadesi kullanıldı.

AKİB tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Kayseri Milletvekilimiz ve AKİB Onursal Başkanımız Murat Cahid Cıngı hakkında yürütülen haksız, maksatlı ve çarpıtılmış tartışmalara karşı Avrupa’da yaşayan Kayserililer olarak susmuyoruz, geri durmuyoruz, net konuşuyoruz. Bizler, Avrupa’nın dört bir yanında yaşayan yaklaşık 400 bin Kayserilinin ortak sesi olarak açıkça ilan ediyoruz. Murat Cahid Cıngı yalnız değildir. Bugün de, yarın da, her şartta yanındayız. Murat Cahid Cıngı; sadece bir milletvekili değil, Kayseri için, Kayserili için ve ülkemiz için bir değerdir. Emeğiyle, vizyonuyla, duruşuyla bu şehre katkı sunmuş, sorumluluk almış, taşın altına elini koymuş bir isimdir. Bu değeri kimseye yedirtmeyiz. Açıklamalarının çarpıtılarak hedef haline getirilmesini asla kabul etmiyoruz. Kayseri’nin ekmeğini, istihdamını, geleceğini savunmak; halktan kopmak değil, tam aksine halkın yanında durmaktır. Sayın Cıngı’nın durduğu yer de tam olarak burasıdır. Avrupa’daki Kayserililer olarak şunu çok net söylüyoruz. Kayseri’nin değerlerine saldıranların, emeği hedef alanların, şehrimizin kazanımlarını küçümseyenlerin karşısında dururuz. Kayseri’ye sahip çıkanların ise sonuna kadar arkasındayız. Eleştiri elbette olabilir; ancak itibarsızlaştırma, hedef gösterme ve kasıtlı çarpıtma kabul edilemez. Biz, milletvekilimize sahip çıkmayı bir tercih değil, bir vefa ve sorumluluk meselesi olarak görüyoruz. Bu nedenle altını bir kez daha, özellikle çiziyoruz. Milletvekilimiz Murat Cahid Cıngı, Kayserimiz için de, ülkemiz için de bir değerdir. Bu değeri asla yalnız bırakmayız. Bu değeri kimseye yedirtmeyiz."

Açıklamada vurgulanan ana mesaj, Kayseri'nin değerlerine sahip çıkma ve milletvekiline yönelik itibarsızlaştırma girişimlerine karşı kararlı duruş oldu. Avrupa’daki Kayserililer, bu desteğin bugün ve gelecekte de süreceğini belirtti.

AVRUPA KAYSERİ İŞVERENLER BİRLİĞİ'NDEN (AKİB) YAPILAN AÇIKLAMADA, AK PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ...

AVRUPA KAYSERİ İŞVERENLER BİRLİĞİ'NDEN (AKİB) YAPILAN AÇIKLAMADA, AK PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MURAT CAHİD CINGI'YA DESTEK VERİLEREK, "MİLLETVEKİLİMİZ MURAT CAHİD CINGI’YI ASLA YALNIZ BIRAKMAYIZ" DENİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Menteşe Genç Şeflerden İstanbul'da Madalya Yağmuru: 8 Altın, 3 Bronz
2
Köşk’te Kantin Çalışanlarına Hijyen Eğitimi: Gıda Güvenliği Öne Çıktı
3
Bilinçsiz Takviye ve Bitki Çayı Uyarısı: Hastalar Acile Kadar Gidebiliyor
4
Mengücek Gazi EAH'ye Erişilebilirlik Belgesi Verildi
5
Bayburt’ta Yılın Son Diyabet Okulu Eğitimi Tamamlandı
6
Esenyurt'ta Azad Topuz Camii tamamlanıyor: 8 yıldır atıl yapı yakında açılacak

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor