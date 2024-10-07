Avrupa Liderlerinin 7 Ekim Mesajları: Soykırım Sessizliği

Avrupa Liderlerinin Mesajları Gölgesinde Üzücü Bir Yıl Dönümü

Avrupalı liderler, 7 Ekim 2023'te Gazze'de patlak veren olayların yıl dönümünde yaptıkları açıklamalarda, İsrail'le dayanışmalarını dile getirirken, Tel Aviv yönetiminin gerçekleştirdiği soykırıma dair hiçbir şekilde ifade kullanmadılar.

Ursula von der Leyen'in Açıklamaları

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "İsrail’e yönelik 7 Ekim 2023 terör eylemlerinin birinci yılı" başlığıyla bir yazılı açıklama yaptı. "Hamas'ın terör eylemlerinin hiçbir gerekçesi olamaz. Bu barbarca saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum." diyen von der Leyen, Gazze'de hemen ateşkes yapılması gerektiğini vurguladı. Ancak, İsrail yönetiminin soykırımı hakkında sessiz kaldı.

Charles Michel ve Joseph Borrell’in Değerlendirmeleri

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bir yıl önce, Hamas'ın vahşi terörist saldırıları masum İsrailli sivilleri hedef aldı." tespitinde bulundu. Öte yandan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Düşüncelerimiz, Hamas tarafından katledilen 1200 kişinin aileleriyle birlikte. Şimdi bölgesel bir ateşkes zamanı geldi." dedi.

Fransa ve İngiltere'den Gelen Tepkiler

Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 7 Ekim’in acısının hala taze olduğunu belirterek, "Kur'anları, rehineleri unutmuyoruz" ifadelerini kullandı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer de 7 Ekim'in Yahudi tarihinin karanlık bir günü olduğunu vurgulayarak, "Siviller Orta Doğu’daki çatışmaların bedelini ödemektedir. Gazze ve Lübnan için ateşkes çağrısını yineliyorum." şeklinde açıklandı.

Diğer Ülkelerin Tepkileri

İrlanda'dan Dışişleri Bakanı Micheal Martin, Gazze'deki ölümlere ve yıkıma dikkat çekerek, "İrlanda'nın duruşu nettir. Şiddet durmalı." dedi. Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ise Hamas’ın saldırısını kınadı, ancak Gazze'deki duruma değinmedi.

Papa Franciscus’un Mesajı

Papa Franciscus, dünya barışı için dua ettiğini belirterek, "Sizleri düşünüyorum ve dualarımdasınız." dedi. Gazzeli sivillerin yaşadığı zor koşullara dikkat çekti.

Barış ve Durum Değerlendirmeleri

Birçok lider, insani yardımların artırılması ve kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik çağrılarda bulundu. Ancak, birçok mesajda İsrail’in Gazze’deki eylemlerine karşı eleştirel bir yaklaşım sergilenmedi.

Avrupalı liderlerin mesajları, Gazze'de yaşanan acıları yeterince yansıtamadı ve bu durum soykırım iddiaları konusunda derin bir sessizlik bırakıldı.