Avrupa Müslüman Forumu Çırağan'da: Gazze'deki Soykırıma Dikkat Çekildi

Toplantı ve katılımcılar

Avrupa Müslüman Forumu, Uluslararası Kudüs Enstitüsü, Dünya Müslüman Alimler Birliği, Filistin Devleti ve Türkiye Araştırmaları Vakfı işbirliğiyle düzenlenen 'Gazze'deki Soykırıma ve Kutsal Topraklardaki Kutsal Mekanlara Tehditlere Dikkat Çekmeye Yönelik Uluslararası Yuvarlak Masa Toplantısı' farklı oturumlarla sona erdi. Toplantı İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Oturumlar ve konuşmacılar

Toplantının 2. ve 3. oturumlarında El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'nin imamı Şeyh Motaz Hefzı Yasin Abusnaina, Kudüs Vakfı İcra Direktörü Ayman Zeydan, Rus gazeteci ve siyasetçi Maxim Shevchenko, 'Neturei Karta International' topluluğu hahamı ve anti-semitizm aktivisti Yeshaye Yosef Rosenberg ile gazeteci Israel Shamir söz aldı.

Harem-i İbrahim imamının uyarıları

Şeyh Motaz Hefzı Yasin Abusnaina, İsrail'in camiye karşı bir 'işgal operasyonu' düzenlediğini belirterek caminin halihazırda saldırılara maruz kaldığına dikkat çekti. Abusnaina, kutsal mekanların dokunulmaz olması gerektiğini vurgulayarak 'Her aramada küfür ve hakaretlere maruz kalınarak ibadet ediliyor' dedi.

Abusnaina, camiye giriş çıkışın kısıtlandığını ve namaz kılanların sayısının azaltılmasının hedeflendiğini söyleyerek, 'insanları rahatsız ettiği bahanesiyle her ay 50-60 kez ezanların ve namazların yasaklandığını' belirtti. İmam, Türk halkına Filistin'e verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.

Kudüs ve hukuki mücadele çağrısı

Kudüs Vakfı İcra Direktörü Ayman Zeydan, Kudüs'ün tamamen Yahudileştirilmek istendiğini ifade etti. Zeydan, İsrail'in 'doğrudan savaş hedeflerine' sahip olduğunu ve buna karşı çıkanlara yönelik düşmanlık beslediğini vurguladı. Zeydan, Müslümanların birlik olması gerektiğini söyleyerek, İsrail'in Mescid-i Aksa politikalarına hukuki çerçevede cevap verilmesi çağrısında bulundu.

Uluslararası tepki ve dayanışma mesajları

Rus gazeteci ve siyasetçi Maxim Shevchenko, İsrail'in hukuk tanımadığını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Müslüman ve Hristiyanların haklarını savunduğunu kaydetti. Shevchenko, Türkiye'nin Osmanlı'dan miras kalan 'adalet' anlayışını koruduğunu ifade etti.

'Neturei Karta International' topluluğu hahamı ve anti-semitizm aktivisti Yeshaye Yosef Rosenberg ise Filistin'de gerçekleştirilen soykırım ve işgali durdurmaya yönelik faaliyetlerin önemine dikkat çekti. Rosenberg, ses yükseltmenin önemine vurgu yaparak 'bir Yahudi olarak canının çok acıdığını' ve İsrail'in eylemlerinin itibarlarını zedelediğini söyledi. Ailesinin Filistinli olduğunu belirten Rosenberg, eskiden bölgede barış ve uyum içinde yaşandıklarını, ilişkilerde sorun olmadığını anlattı. Rosenberg, İsrail'in dine karşı eylemlerde bulunduğunu ve Yahudiliği suçları haklı çıkarmak için kullandığını ekledi.

Gazze'deki kiliseler ve son değerlendirme

Yazar ve gazeteci Israel Shamir, İsrail'in Gazze'de kiliseleri de bombaladığını hatırlatarak 'siyonistlerin, Hristiyanlığa da karşı savaştığını' ifade etti. Toplantı, kutsal mekanların korunması, hukuki ve uluslararası tepki mekanizmalarının güçlendirilmesi çağrılarıyla sona erdi.

Toplantı, Gazze'de ve kutsal topraklardaki tehditlere dikkat çekmeyi ve uluslararası toplumun konuya yönelik sorumluluğunu yeniden gündeme getirmeyi hedefledi.

