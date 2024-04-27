Avukatlardan Ankara’da ‘Büyük Savunma Mitingi’

Türkiye Barolar Birliği (TBB), bugün (27 Nisan) Ankara’da ‘Büyük Savunma Mitingi’ düzenledi. 81 ilden baro başkanlarının yer aldığı ve çok sayıda avukatın katıldığı mitingde, “AYM kararları uygulansın”, “Adli yardım ödeneği artırılsın”, “CMK ücretleri AAÜT'ye eşitlensin”, “ laik ve demokratik baro” gibi talepler dile getirildi.

TBB Başkanı Erinç Sağkan, “Bir süredir görmezden gelinen ve neredeyse yok sayılan savunma makamının sesini duyurmak için toplandık. Binlerce meslektaşımız burada. Bir süredir itibarsızlaştırılmaya çalışılan, yoksulluğa itilmekte olan, görevini yapmasına engel olunan bu meslek grubunun sesini duyurmak için hep birlikte buradayız” şeklinde konuştu.

Yapılan mitinge CHP Genel Başkanı Yardımcı olan avukat Gül Çiftçi, CHP Şanlıurfa Milletvekili avukat Mahmut Tanal ve CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp de katıldı. DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin de mitinge destek vermek için alanda yer aldı.