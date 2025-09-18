Avustralya 2035'e kadar karbon emisyonlarını en az %62 azaltmayı hedefliyor

Avustralya, 2005'e kıyasla 2035'e kadar karbon emisyonlarını en az %62 azaltma hedefini açıkladı; hükümet ülke tarihinin ilk kapsamlı iklim risk raporunu yayımladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 10:39
Avustralya 2035'e kadar karbon emisyonlarını en az %62 azaltmayı hedefliyor

Avustralya 2035'e kadar karbon emisyonlarını en az %62 azaltmayı hedefliyor

Avustralya, kişi başına en yüksek sera gazı salımlarından biri olmakla birlikte, 2005'e kıyasla 2035'e kadar karbon emisyonlarını en az %62 azaltma hedefini resmen açıkladı.

Yeni hedef ve gerekçesi

ABC News'in aktardığına göre, hükümet daha önce 2030 yılına kadar sera gazı salımını %43 azaltmayı taahhüt etmişti. Yeni hedef, hükümete iklim politikaları konusunda danışmanlık yapan İklim Değişikliği Otoritesi tarafından önerilen %62–70 aralığıyla uyumlu olarak belirlendi.

Başbakan Anthony Albanese, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu, bilimin desteklediği sorumlu bir hedef ve oraya ulaşmak için kanıtlanmış teknolojiye dayanan pratik bir plan." ifadesini kullandı. Albanese ayrıca taahhüdünü bu ay ABD'nin New York kentinde yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda teyit edeceğini söyledi.

Kapsamlı iklim risk değerlendirmesi

Hükümet bu hafta yayımladığı ve ülke tarihinde bir ilk olan kapsamlı bir iklim risk değerlendirme raporu sundu. Raporda, Avustralya'nın insan kaynaklı iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle giderek daha aşırı hava koşullarıyla karşılaşacağı vurgulandı.

Rapor, ülkenin 1,5 santigrat derece ısınma eşiğini aştığını ve hiçbir toplumun "zincirleme, birleşik ve eş zamanlı" iklim risklerinden muaf olmayacağını belirtiyor. Önlemler alınmadığı takdirde artan sıcak hava dalgalarına bağlı ölümler, seller ve orman yangınları nedeniyle su kalitesinde düşüş ve deniz seviyesindeki yükselmenin 1,5 milyon kişiyi tehdit edeceği kaydedildi.

Avustralya son yıllarda şiddetli kuraklık, yıkıcı orman yangınları} ve art arda gelen şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketleriyle karşılaşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat
2
Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi
3
Kocaeli Kandıra'da Tanzanya Bandıralı Kuru Yük Gemisi Karaya Oturdu
4
Samsun'da fındık bahçesine kenevir eken baba ve oğlu tutuklandı
5
Oğuzlar'da Asırlık İmeceyle Kışlık Yufka Hazırlığı Başladı
6
Samsun'da Kökünden Kopan Ağaç Park Halindeki Araca Devrildi
7
Mardin'de Polikistik Böbrek: 6 Kilogramlık Böbrek Ameliyatla Alındı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor