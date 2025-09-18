Avustralya 2035'e kadar karbon emisyonlarını en az %62 azaltmayı hedefliyor

Avustralya, kişi başına en yüksek sera gazı salımlarından biri olmakla birlikte, 2005'e kıyasla 2035'e kadar karbon emisyonlarını en az %62 azaltma hedefini resmen açıkladı.

Yeni hedef ve gerekçesi

ABC News'in aktardığına göre, hükümet daha önce 2030 yılına kadar sera gazı salımını %43 azaltmayı taahhüt etmişti. Yeni hedef, hükümete iklim politikaları konusunda danışmanlık yapan İklim Değişikliği Otoritesi tarafından önerilen %62–70 aralığıyla uyumlu olarak belirlendi.

Başbakan Anthony Albanese, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu, bilimin desteklediği sorumlu bir hedef ve oraya ulaşmak için kanıtlanmış teknolojiye dayanan pratik bir plan." ifadesini kullandı. Albanese ayrıca taahhüdünü bu ay ABD'nin New York kentinde yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda teyit edeceğini söyledi.

Kapsamlı iklim risk değerlendirmesi

Hükümet bu hafta yayımladığı ve ülke tarihinde bir ilk olan kapsamlı bir iklim risk değerlendirme raporu sundu. Raporda, Avustralya'nın insan kaynaklı iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle giderek daha aşırı hava koşullarıyla karşılaşacağı vurgulandı.

Rapor, ülkenin 1,5 santigrat derece ısınma eşiğini aştığını ve hiçbir toplumun "zincirleme, birleşik ve eş zamanlı" iklim risklerinden muaf olmayacağını belirtiyor. Önlemler alınmadığı takdirde artan sıcak hava dalgalarına bağlı ölümler, seller ve orman yangınları nedeniyle su kalitesinde düşüş ve deniz seviyesindeki yükselmenin 1,5 milyon kişiyi tehdit edeceği kaydedildi.