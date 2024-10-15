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Avustralya, Vatandaşlarını İsrail ve Lübnan'a Seyahat Etmemeleri İçin Uyarıyor

Avustralya, bölgedeki güvensizlik nedeniyle vatandaşlarına İsrail ve Lübnan'a seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 14:36
Avustralya, Vatandaşlarını İsrail ve Lübnan'a Seyahat Etmemeleri İçin Uyarıyor

Avustralya'dan Seyahat Uyarısı

Avustralya, bölgedeki değişken güvenlik durumu nedeniyle vatandaşlarına İsrail ve Lübnan'a seyahat etmemeleri uyarısında bulundu. Hükümetin seyahat bilgilendirmelerinin yer aldığı Smartraveller adlı resmi web sitesinde, "Değişken ve öngörülemez güvenlik durumu, terör, sivil itaatsizlik, silahlı çatışma riski ve gerilimin artma potansiyeli" gibi nedenlerle bu uyarı yapıldı.

Terk ÇAğrısı

Açıklamada, bu iki ülkede bulunan tüm Avustralya vatandaşlarının ticari uçuşların sürdüğü sürece derhal ülkeleri terk etmeleri gerektiği vurgulandı.

Bakan Wong'un Açıklamaları

Dışişleri Bakanı Penny Wong, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, hükümetin İsrail'deki güvenlik koşullarının hızla kötüleşebileceği hususunda endişeleri olduğunu belirtti. Wong, vatandaşların acil durumlar karşısında büyükelçilik ve konsolosluklarla iletişimde kalmaları gerektiğinin altını çizdi.

İran'a Yaptırımlar

Avustralya Dışişleri Bakanlığı, İran'ın füze programına destek veren beş İran vatandaşı üzerindeki mali yaptırımların yanı sıra seyahat yasakları getirildiğini açıkladı. Wong, "İran'ın füze programının bölgesel ve uluslararası güvenlik için bir tehdit oluşturduğunu" vurgulayarak, yaptırımların devam edeceğini belirtti.

Diğer yandan, İran Devrim Muhafızları Ordusu, 1 Ekim'de İsrail'e yapılan füze saldırısının, Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü saldırılara karşılık olarak düzenlendiğini bildirmiştir.

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