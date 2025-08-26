Avusturyalı avukat BRP Rotax’ın İsrail’e İHA Motoru İhracını Mahkemeye Taşıyor

Basın toplantısı ve iddialar

Avusturyalı avukat Dr. Astrid Wagner, Avusturyalı motor üreticisi BRP Rotax şirketinin İsrail’in Gazze’de kullandığı insansız hava araçlarına (İHA) motor ihraç etmesine ilişkin hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

Wagner ile birlikte basın toplantısına katılan Musevi asıllı aktivist Dalia Sarig-Fellner ve İsrailli aktivist Ronnie Barkan, şirketin ihracatına dair iddiaları kamuoyuna duyurdu.

Kullanım geçmişi ve uluslararası yükümlülükler

Barkan, BRP Rotax tarafından üretilen motorların, İsrail ordusunun envanterinde bulunan bazı İHA’larda kullanıldığını ve bu ilişkinin geçmişinin 2014’e dayandığını belirtti.

Barkan ayrıca, Avrupa Birliği (AB)-İsrail Ortaklık Anlaşması kapsamında insan hakları ihlali söz konusu olduğunda AB üye ülke firmalarının Tel Aviv ile iş yapmasının engellenmesi gerektiğini vurguladı ve ilgili ülkelerin 1948 Soykırım Sözleşmesi uyarınca ilişkilerini gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

Hukuki dayanak ve atılacak adımlar

Avukat Wagner, Gazze’deki çocukların Avusturya’dan sağlanan bir İHA motoru ile öldürülmüş olmasının "şoke edici" olduğunu belirtti ve 1977 tarihli Savaş Malzemeleri Yasasına atıfta bulundu. Wagner, bu yasa uyarınca savaş malzemesi ihracatının silahlı çatışmanın sürdüğü bölgelere yapılamayacağını hatırlattı.

Wagner şu değerlendirmeyi yaptı: Eğer Rotax motorları Gazze’de kullanılan dronlara monte edildiyse, şirketin bu motorların ihracı için izin alıp almadığının; eğer aldıysa bu yasa dışı izni kimin verdiğinin açıklığa kavuşturulması gerekir.

Bu kapsamda Wagner, bir avukat olarak harekete geçtiğini, soruşturma talebiyle savcılığa başvuracaklarını ve ellerindeki belgeleri sunacaklarını duyurdu.

Aktivistlerin çağrısı

Sarig-Fellner konuşmasında, "Avusturyalı şirketlerin, Filistinlilere yapılan soykırımdan nasıl kar elde ettiğini ve Avusturya hükümetinin, yasal yükümlülüğü olmasına rağmen nasıl harekete geçmediğini ifşa etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Gelişmeler, ilgili belgelerin savcılığa sunulmasının ardından hukuki değerlendirme sürecine girecek ve iddiaların ayrıntıları mahkeme işlemleriyle netlik kazanacak.

Musevi asıllı aktivist Dalia Sarig-Fellner (sol 2), İsrailli aktivist Ronnie Barkan ve Avusturyalı avukat Wagner, BRP Rotax şirketinin İsrail'e İHA motoru ihraç etmesi hakkında basın toplantısı düzenledi.