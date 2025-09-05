DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,39 -0,56%
ALTIN
4.752,35 -1,31%
BITCOIN
4.670.302,36 -2,6%

AWS Yetkilisi Saraybosna'da Protesto Edildi — İsrail İşbirliği Suçlaması

AWS yetkilisi Jeff Barr, Saraybosna'daki programda, AWS'nin İsrail ordusuyla işbirliği yaparak Gazze'deki soykırıma destek verdiği iddiasıyla protesto edildi.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 15:46
AWS Yetkilisi Saraybosna'da Protesto Edildi — İsrail İşbirliği Suçlaması

AWS yetkilisi Jeff Barr Saraybosna'da protesto edildi

Konuşma kesildi, sloganlar ve pankartlar salonu gerdi

Amazon Web Services (AWS) yetkililerinden Jeff Barr, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bir otelde düzenlenen programa konuşmacı olarak katıldı. Katılımcı bir grup, Barr'ın konuşmasını yarıda keserek AWS'yi Gazze'deki iddia edilen soykırıma destek vermekle suçladı.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan protestocular, 'Özgür Filistin' sloganları attı. Salonda bulunan "Gazze Hareketi" isimli grup, 'AWS soykırıma yatırım yapıyor' yazılı bir pankart açtı ve eylemlerini sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

Grubun açıklamasında, Bosna Hersek'in AWS ile herhangi bir işbirliğini kabul etmediği vurgulanarak, İsrail'e her türlü silah ihracatının yasaklanması talep edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, protestocu grubun güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldığı görülüyor.

Önceki açıklamalar ise, İsrail ordusunun Gazze ve Filistinlilere ilişkin bilgilerin depolanmasında Amazon bulut sunucularını kullandığını ortaya koymuştu. Bu gelişme, AWS ile ilgili eleştirilerin odağını güçlendirdi.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkentte Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Öldürülen Müesser Ünal Defnedildi
2
İstanbul'da 8 Eylül Pazartesi Toplu Ulaşım Ücretsiz (06.00-16.00)
3
Bağcılar'da Balyozlu Kuyumcu Soygunu Girişimi: Motosikletli 4 Şüpheli Kaçtı
4
Kazakistan'da 13 ton 183 kilogram kokain ele geçirildi
5
Çorum'da motosiklet yayaya çarptı: 2 kişi yaralandı
6
Samsun Kavak'ta Asfalt Kamyonunun Altında Kişi Hayatını Kaybetti
7
Bolu'da şüpheli maddeden etkilenen polislerden sonuncusu da taburcu edildi

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire