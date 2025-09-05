AWS Yetkilisi Saraybosna'da Protesto Edildi — İsrail İşbirliği Suçlaması

AWS yetkilisi Jeff Barr Saraybosna'da protesto edildi

Konuşma kesildi, sloganlar ve pankartlar salonu gerdi

Amazon Web Services (AWS) yetkililerinden Jeff Barr, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bir otelde düzenlenen programa konuşmacı olarak katıldı. Katılımcı bir grup, Barr'ın konuşmasını yarıda keserek AWS'yi Gazze'deki iddia edilen soykırıma destek vermekle suçladı.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan protestocular, 'Özgür Filistin' sloganları attı. Salonda bulunan "Gazze Hareketi" isimli grup, 'AWS soykırıma yatırım yapıyor' yazılı bir pankart açtı ve eylemlerini sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

Grubun açıklamasında, Bosna Hersek'in AWS ile herhangi bir işbirliğini kabul etmediği vurgulanarak, İsrail'e her türlü silah ihracatının yasaklanması talep edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, protestocu grubun güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldığı görülüyor.

Önceki açıklamalar ise, İsrail ordusunun Gazze ve Filistinlilere ilişkin bilgilerin depolanmasında Amazon bulut sunucularını kullandığını ortaya koymuştu. Bu gelişme, AWS ile ilgili eleştirilerin odağını güçlendirdi.