Ay'da Volkanik Aktivite Keşfi

Çin Bilim Akademisi'nde yürütülen yeni araştırmalar, Dünya'nın uydusu Ay'da yaklaşık 120 milyon yıl önce volkanik aktivite gerçekleştiğini ortaya koydu.

Araştırma Detayları

Başkent Pekin'deki bilim insanları, Chang'e 5 Uzay Aracı ile Ay'dan getirilen örnekler üzerinde çalıştı. Önceki düşüncelerin aksine, Ay'nın yaklaşık bir milyar yıldır volkanik olarak aktif olmadığı varsayımının yanlış olduğunu gösterdi.

Bulunan Cam Örnekleri

Araştırmacılar, Dünya'ya dönen örneklerden 43 bin cam örneği analiz etti. Bu cam parçalarının yüksek derecede toryum içermesi dikkat çekti. Sülfür izotopları ve kimyasal yapılarına dayanarak, bu parçaların volkanik kökenli olduğu kesin olarak belirlendi.

Sonuçlar ve Önemi

Bu bulgular, Türkiye'nin 4.6 milyar yaşındaki uydusu Ay'ın, geolojik geçmişinin büyük bir kısmında volkanik olarak aktif olduğunu ileri sürüyor. Araştırma, Science dergisinde yayımlandı ve astronomi dünyasında büyük yankı uyandırdı.