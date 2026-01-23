Ayancık Devlet Hastanesi'ne Göz Uzmanı Op. Dr. Hasine Gözde Dalkılıç Atandı

Ayancık Devlet Hastanesi'ne yeni uzman atandı

Op. Dr. Hasine Gözde Dalkılıç göreve başladı

Ayancık Devlet Hastanesi hekim kadrosunu güçlendirerek Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hasine Gözde Dalkılıç'ı hastaneye atadı. Op. Dr. Dalkılıç resmen göreve başladı ve hasta kabulüne başladı.

Yapılan yeni atama ile amaç, Ayancık ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşların göz hastalıklarıyla ilgili sağlık hizmetlerine erişiminin daha hızlı ve nitelikli hale gelmesini sağlamaktır.

Hastane yönetimi yaptığı açıklamada, Op. Dr. Dalkılıç'a görevinde başarılar diledi ve atamanın bölge halkı için hayırlı olmasını temenni etti.

