Ayancık Devlet Hastanesi'ne Göz Uzmanı Op. Dr. Hasine Gözde Dalkılıç Atandı

Ayancık Devlet Hastanesi’ne Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hasine Gözde Dalkılıç atandı; bölge halkının göz sağlığı hizmetlerine erişimi güçlendirilecek.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 13:15
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 13:15
Ayancık Devlet Hastanesi'ne Göz Uzmanı Op. Dr. Hasine Gözde Dalkılıç Atandı

Ayancık Devlet Hastanesi'ne yeni uzman atandı

Op. Dr. Hasine Gözde Dalkılıç göreve başladı

Ayancık Devlet Hastanesi hekim kadrosunu güçlendirerek Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hasine Gözde Dalkılıç'ı hastaneye atadı. Op. Dr. Dalkılıç resmen göreve başladı ve hasta kabulüne başladı.

Yapılan yeni atama ile amaç, Ayancık ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşların göz hastalıklarıyla ilgili sağlık hizmetlerine erişiminin daha hızlı ve nitelikli hale gelmesini sağlamaktır.

Hastane yönetimi yaptığı açıklamada, Op. Dr. Dalkılıç'a görevinde başarılar diledi ve atamanın bölge halkı için hayırlı olmasını temenni etti.

AYANCIK DEVLET HASTANESİ’NİN HEKİM KADROSU GÜÇLENMEYE DEVAM EDİYOR. BU KAPSAMDA GÖZ HASTALIKLARI...

AYANCIK DEVLET HASTANESİ’NİN HEKİM KADROSU GÜÇLENMEYE DEVAM EDİYOR. BU KAPSAMDA GÖZ HASTALIKLARI UZMANI OP. DR. HASİNE GÖZDE DALKILIÇ HASTANEYE ATANARAK GÖREVİNE BAŞLADI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bozbey: Bursa’nın Geleceği İçin Su Kaynaklarını Korumak Ortak Sorumluluğumuz
2
Evde Tansiyon Ölçümü: Uzmandan Doğru Ölçüm İpuçları
3
Bursa'da Bozbey: Su Kaynaklarını Korumak Ortak Sorumluluğumuz
4
Kemer’de Taşkın: Çamyuva’da 4 Çocuk ve Yaşlı Kadın Pansiyona Yerleştirildi
5
Van'da İlk Kez: Uniportal VATS ile Göğüs Açılmadan Sol Üst Lobektomi
6
Saraydüzü'nde 2026-2027 Av Dönemi Kararları Açıklandı
7
Sultangazi'ye Yeni Spor Merkezi: Yunus Emre'de Yarı Olimpik Havuz ve Spor Salonları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları