Ayasofya'da 'İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze' konferansı sona erdi

Dünya Müslüman Alimler Birliği ile İslam Alimleri Vakfı işbirliğinde düzenlenen, 50 ülkeden 150 İslam aliminin katıldığı "İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sona erdi. Program, 22-29 Ağustos tarihleri arasında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yürütülen çalıştayların ardından cuma namazıyla tamamlandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamaları

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, namazın ardından Ayasofya önünde yaptığı konuşmada konferansı Gazze için yapılması gerekenleri müzakere etmek üzere İstanbul'da kapsamlı bir toplantı olarak düzenlediklerini söyledi. Konferansın Eyüp Sultan Camii'nde kılınan cuma namazının ardından basın toplantısıyla başladığını hatırlatan Erbaş, siyonist İsrail rejiminin Gazze'deki uygulamalarına ilişkin güçlü ifadeler kullandı.

Erbaş'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bazı dünya devletleri adeta siyonist işgalci tarafından esir alınmışçasına doğrudan ya da dolaylı olarak katillere, soykırımcılara destek oluyor. Bir avuç azgın ve sapkın topluluklar, tüm dünyayı topyekun bir felakete sürüklüyor. Korkunç zulüm ve insanlık dışı işgale karşı iman dolu yüreğinden başka hiçbir imkanı kalmayan Filistin'in cesur ve onurlu halkı büyük bir direniş sergiliyor. Filistin halkının asil mücadelesini her bakımdan desteklemek ve soykırımı durdurmak için mücadele etme dini, ırkı, mezhebi ve kültürü ne olursa olsun her insan için bir vicdan ve ahlak meselesidir. Gazze her Müslüman için bir iman ve kulluk meselesidir. Bizim inancımızda zulüm ve haksızlığa duyarsız kalmak zalimlere ses çıkarmamak doğrudan ya da dolaylı şekilde zalimlerle, işgalcilerle ve katillerle ortak olmak, onlara destek olmak haramdır, yasaktır. Bu yüzden herkesin yapabileceği bir şey vardır. Ulusal ve uluslararası boyutta işgalci siyonistlerin mallarını boykota devam etmemiz gerekiyor."

Bildiri ve çağrı: Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu

İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu konferansın sonuç bildirgesini okudu. Hacımüftüoğlu, Gazze'de aralıksız devam eden katliamlar, insana ve kutsallara karşı işlenen ağır ihlaller ve buna karşı, başta ABD olmak üzere uluslararası alandaki sessizlik ile bazı bölgesel aktörlerin iş birliği eşliğinde ilerleyen girişimler karşısında İstanbul'da yüksek düzeyli bir konferans gerçekleştirildiğini vurguladı.

Hacımüftüoğlu, konferansın Gazze'ye yardım ve destek amacıyla dini ve insani sorumluluğun ifası için düzenlendiğini belirterek, saldırıların derhal durdurulması ve insani yardım koridorlarının açılması için kapsamlı bir seferberlik çağrısında bulunulduğunu ifade etti. Ayrıca bildirgede, soykırım suçlarıyla mücadele etmek ve siyonist yayılmacılığın önünü kesmek amacıyla İslami-insani bir ittifak oluşturulmasının zaruretinin altı çizildi.

Basın bildirisi kapsamında katılımcılar, insani yardımın erişimini sağlamak, uluslararası kamuoyunu harekete geçirmek ve hukuki-meşru adımları desteklemek için ortak çalışmaların sürdürüleceğini ilan etti.

