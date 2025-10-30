Aydın Bozdoğan'da Traktör Kazası: 69 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde şarampole devrilen traktörün altında kalan 69 yaşındaki Mehmet Sayın yaşamını yitirdi; cenaze Bozdoğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 17:41
Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen kazada, şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Çamlıdere Mahallesi’ndeki zeytinliğinden dönen Mehmet Sayın (69)'ın kullandığı traktör, şarampole devrildi.

Müdahale ve Sonrası

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Sayın’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cenazesi, Bozdoğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

