Aydın Bozdoğan'da Traktör Kazası: 69 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde traktör kazası: Sürücü yaşamını yitirdi
Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen kazada, şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Olayın Detayları
Çamlıdere Mahallesi’ndeki zeytinliğinden dönen Mehmet Sayın (69)'ın kullandığı traktör, şarampole devrildi.
Müdahale ve Sonrası
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Sayın’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cenazesi, Bozdoğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
