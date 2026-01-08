Aydın Büyükşehir 2026 İlk Meclisi: Denetim Komisyonu Seçildi, Ayşenur Ezgi Eygi Önergesi

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 Ocak meclisinde Denetim Komisyonu üyeleri seçildi; Ayşenur Ezgi Eygi'nin adı Efeler'de bir bulvara verilmesi önergesi komisyona sevk edildi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 13:57
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 14:07
Aydın Büyükşehir 2026 İlk Meclisi: Denetim Komisyonu Seçildi, Ayşenur Ezgi Eygi Önergesi

Aydın Büyükşehir 2026 Ocak Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 2026 yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlık etti.

Denetim Komisyonu Üyeleri Belirlendi

Gündemin önemli maddelerinden biri olan Denetim Komisyonu seçimi için mecliste kapalı oylama yapıldı. Oylama öncesi siyasi parti grupları adaylarını belirledi: CHP grubundan Rıza Yörüyen, Emre Fazlılar ve Mehmet Levent Tuna; Cumhur İttifakı grubundan ise Fatih Gürer ve Mehmet Uysal aday gösterildi.

Yapılan oylama sonucunda Başkan Özlem Çerçioğlu tarafından önerilen tüm isimlerin Denetim Komisyonu üyeliğine seçildiği açıklandı. Böylece 2026 yılı boyunca belediyenin mali ve idari faaliyetlerini inceleyecek komisyon, CHP’den 3 ve Cumhur İttifakı’ndan 2 meclis üyesinden oluştu.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin Adı Bulvara Verilmesi Önergesi Gündemde

Toplantıda sunulan önergeler arasında, Eylül 2024 tarihinde yardım ve ziyaret amacıyla gittiği Batı Şeriada İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit edilen Aydınlı Ayşenur Ezgi Eygi’nin adının Efeler ilçesinde bir bulvara verilmesi talebi yer aldı.

Başkan Özlem Çerçioğlu söz konusu önergeyi uygun bularak meclis gündemine aldı. Eygi’nin adının Aydın’da yaşatılmasını amaçlayan önerge, değerlendirilmek üzere ilgili komisyona sevk edildi.

