Aydın'da Çiftçi Buluşmaları Üretimi Güçlendiriyor

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahada üreticilerle buluştu

İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Aydın genelinde düzenlenen Çiftçi Buluşmaları kapsamında üreticilerle bir araya gelerek kapsamlı tarımsal bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Toplantılar Aydın'ın 17 ilçesi ile 17 köy ve mahallede düzenlendi. Bölgesel olarak üretilen ürünlere yönelik teknik bilgiler, uzman ekipler tarafından üreticilerle paylaşıldı; uygulama örnekleri ve koruyucu yöntemler ele alındı.

Uzmanlar, hayvan hastalıkları ve bu hastalıklardan korunma yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgilendirme yaparken; incir, zeytin, kestane ve pamuk başta olmak üzere il genelinde yetiştirilen tüm ürünler değerlendirildi.

Buluşmalarda üreticilerin soruları yanıtlandı ve sahadan gelen talepler dikkatle dinlendi. Bilgi paylaşımı yoluyla üretimi güçlendirmeyi amaçlayan etkinlikler, pratik öneriler ve önleyici tedbirlerle desteklendi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilerle omuz omuza yürütülen bu çalışmaların tarımsal verimliliğin artırılmasına önemli katkı sunduğunu vurguladı.

