Aydın Büyükşehir'in Ücretsiz Satranç Eğitimleri Çocuklarda Stratejik Düşünceyi Güçlendiriyor

Güz dönemi etkinlikleri kapsamında devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından güz dönemi etkinlikleri kapsamında düzenlenen satranç eğitimleri, çocukların zihinsel gelişimini desteklemeye devam ediyor. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen eğitimlerde çocuklar, satrancın temel kurallarını öğrenirken; planlama, odaklanma ve doğru karar verme becerilerini de geliştiriyor.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde minik katılımcılar, satranç tahtasında hamleleri deneyimleyerek öğreniyor. Stratejik düşünme alışkanlığı kazanan çocuklar, problem çözme yeteneklerini de güçlendiriyor.

Aydınlı çocukların gelişimine destek olmak için çalışmalarının devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Çocuklarımızın çok yönlü gelişimini önemsiyoruz. Güz dönemi etkinliklerimizle onları hem düşündüren hem de kendilerini geliştirebilecekleri alanlarla buluşturuyoruz. Satranç eğitimleri de bu anlayışın önemli bir parçası. Çocuklarımızın zihinsel ve fiziksel gelişimlerine destek olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Veliler ise çocuklarının satranç sayesinde dikkat sürelerinin arttığını ve boş zamanlarını daha verimli değerlendirdiklerini belirterek, Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.

