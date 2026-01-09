Bursa Valiliği'nden Lodos ve Fırtına Uyarısı — 10-11 Ocak 2026

Bursa Valiliği, 10-11 Ocak 2026 tarihlerinde kuvvetli lodos ve fırtına uyarısı yaparak vatandaşları ulaşım ve baca zehirlenmesi risklerine karşı tedbirli olmaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 20:14
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 20:14
Bursa Valiliği'nden Lodos ve Fırtına Uyarısı — 10-11 Ocak 2026

Bursa Valiliği'nden Lodos ve Fırtına Uyarısı

Valilikten gelen son değerlendirme

Bursa Valiliği, kent genelinde etkisini sürdüren şiddetli lodos ve fırtına nedeniyle bir kez daha uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Bursa’da rüzgârın güney ve batı yönlerden kuvvetli şekilde eseceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 10-11 Ocak 2026 tarihleri arasında il genelinde rüzgârın 50-70 kilometre/saat hızla kuvvetli rüzgâr ve fırtına şeklinde, yer yer ise 80-90 kilometre/saat hızla kuvvetli fırtına olarak esmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, söz konusu tarihlerde zorunlu olmadıkça motosiklet, motorlu bisiklet, bisiklet ve scooter türü araçlarla trafiğe çıkılmaması gerektiği vurgulanırken; zorunlu durumlarda azami dikkat gösterilmesi ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması istendi.

Uyarının 10 Ocak 2026 saat 13.00’ten, 11 Ocak 2026 saat 09.00’a kadar geçerli olduğu bildirildi.

BURSA VALİLİĞİ, KENT GENELİNDE ETKİSİNİ SÜRDÜREN ŞİDDETLİ LODOS VE FIRTINA NEDENİYLE BİR KEZ DAHA...

BURSA VALİLİĞİ, KENT GENELİNDE ETKİSİNİ SÜRDÜREN ŞİDDETLİ LODOS VE FIRTINA NEDENİYLE BİR KEZ DAHA UYARIDA BULUNDU. METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN SON DEĞERLENDİRMELERİNE GÖRE, BURSA’DA RÜZGÂRIN GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN KUVVETLİ ŞEKİLDE ESECEĞİ BİLDİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Turan Özön, Samsun Bakkallar ve Her Çeşit Bayiler Esnaf Odası Başkanı Seçildi
2
Aydın Büyükşehir, Kuşadası Atatürk Bulvarı Sahilinde Onarım Başlattı
3
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek Halk Toplantısında Vatandaşların Sorunlarını Dinledi
4
İzmir'de 11. Yargı Paketi: bin 667 Hükümlü İnfaz İndirimiyle Yararlandı
5
Başkan Çolakbayrakdar: Güçlü Türkiye’nin temeli gençlerimizdir
6
Bodrum'da Kent Estetiği Yenileniyor: Destek Hizmetleri 2025 Çalışmaları
7
İMSİFED Başkanı Şeref Demir: Bursa kentsel dönüşümlerinde tüm firmalar iş birliğine çağrıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları