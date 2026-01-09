Bursa Valiliği'nden Lodos ve Fırtına Uyarısı — 10-11 Ocak 2026

Bursa Valiliği'nden Lodos ve Fırtına Uyarısı

Valilikten gelen son değerlendirme

Bursa Valiliği, kent genelinde etkisini sürdüren şiddetli lodos ve fırtına nedeniyle bir kez daha uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Bursa’da rüzgârın güney ve batı yönlerden kuvvetli şekilde eseceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 10-11 Ocak 2026 tarihleri arasında il genelinde rüzgârın 50-70 kilometre/saat hızla kuvvetli rüzgâr ve fırtına şeklinde, yer yer ise 80-90 kilometre/saat hızla kuvvetli fırtına olarak esmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, söz konusu tarihlerde zorunlu olmadıkça motosiklet, motorlu bisiklet, bisiklet ve scooter türü araçlarla trafiğe çıkılmaması gerektiği vurgulanırken; zorunlu durumlarda azami dikkat gösterilmesi ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması istendi.

Uyarının 10 Ocak 2026 saat 13.00’ten, 11 Ocak 2026 saat 09.00’a kadar geçerli olduğu bildirildi.

