Aydın Büyükşehir, Kuşadası'nda Binlerce Kışlık Ata Tohumu Fidesi Dağıttı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası'nda ata tohumlarından üretilen binlerce kışlık fideleri ücretsiz dağıtarak yerel üretim ve sağlıklı tarımı destekledi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 16:01
Aydın Büyükşehir, Kuşadası'nda Binlerce Kışlık Ata Tohumu Fidesi Dağıttı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası'nda binlerce fide dağıttı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ata Tohumlarından üretilen binlerce kışlık fideyi Kuşadası sakinleriyle buluşturdu. Yerel üretimi ve doğal tarımı güçlendirmeyi amaçlayan bu adım, vatandaşlara sağlıklı üretim fırsatı sunuyor.

Dağıtım ve amaç

Fideler, Büyükşehir Belediyesi'ne ait fidanlıklarda yetiştirildi ve ücretsiz olarak dağıtıldı. Proje, ata tohumlarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedefiyle yürütülüyor; vatandaşlar kendi bahçelerinde sağlıklı ürün yetiştirme imkanı elde ediyor.

Vatandaş memnuniyeti ve başkanın mesajı

Dağıtımdan memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, projeye destek verenlere ve çalışmaları yürüten yöneticilere teşekkür etti. Özlem Çerçioğlu ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Ata Tohumlarını yalnızca korumakla kalmıyor, gelecek nesillerimize aktarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her vatandaşımızın kendi bahçesinde, kendi toprağında temiz ve sağlıklı ürün yetiştirebilmesi bizim için çok kıymetli. Projelerimize, hizmetlerimize ve çalışmalarımıza devam edeceğiz".

Belediye yetkilileri, benzer dağıtımların ve ata tohumlarını yaygınlaştırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ATA TOHUMLARINDAN ÜRETİLEN FİDELER, KUŞADASI İLÇESİNDE...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ATA TOHUMLARINDAN ÜRETİLEN FİDELER, KUŞADASI İLÇESİNDE VATANDAŞLARA DAĞITILDI.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ATA TOHUMLARINDAN ÜRETİLEN FİDELER, KUŞADASI İLÇESİNDE...

İLGİLİ HABERLER

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tayland’dan Türkiye’ye 1 Ton 508 Kilogram Skunk: 1 Milyar Liralık Sevkiyat Yakalandı
2
Mersin'de Hakan Turan cinayeti: İki sanığa 22 yıl 11 ay hapis
3
Alpedo'daki 'bakteri' iddiası asılsız çıktı — Tarım ve Orman Bakanlığı onayladı
4
Samsun'da Kız Kardeşine Bıçak Dayayan Kasap Tutuklandı
5
Kayseri'de Uydu Anteni Satışları Düşüyor: 45 Yıllık Esnaftan Dijitalleşme Yorumu
6
Kayseri'de Özel Tekden Hastanesi'ne Fazla Ücret Kararı: 33 bin 468 TL İade
7
Keşan'da araçta ruhsatsız tabanca, 64 mermi ve uyuşturucu ele geçirildi

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı