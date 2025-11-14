Aydın Büyükşehir, Kuşadası'nda Binlerce Kışlık Ata Tohumu Fidesi Dağıttı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası'nda binlerce fide dağıttı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ata Tohumlarından üretilen binlerce kışlık fideyi Kuşadası sakinleriyle buluşturdu. Yerel üretimi ve doğal tarımı güçlendirmeyi amaçlayan bu adım, vatandaşlara sağlıklı üretim fırsatı sunuyor.

Dağıtım ve amaç

Fideler, Büyükşehir Belediyesi'ne ait fidanlıklarda yetiştirildi ve ücretsiz olarak dağıtıldı. Proje, ata tohumlarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedefiyle yürütülüyor; vatandaşlar kendi bahçelerinde sağlıklı ürün yetiştirme imkanı elde ediyor.

Vatandaş memnuniyeti ve başkanın mesajı

Dağıtımdan memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, projeye destek verenlere ve çalışmaları yürüten yöneticilere teşekkür etti. Özlem Çerçioğlu ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Ata Tohumlarını yalnızca korumakla kalmıyor, gelecek nesillerimize aktarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her vatandaşımızın kendi bahçesinde, kendi toprağında temiz ve sağlıklı ürün yetiştirebilmesi bizim için çok kıymetli. Projelerimize, hizmetlerimize ve çalışmalarımıza devam edeceğiz".

Belediye yetkilileri, benzer dağıtımların ve ata tohumlarını yaygınlaştırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

