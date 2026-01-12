Samsun’da Asarcık-Canik 20 Yıllık Sınır İhtilafı Meclis Gündeminde

SAMSUN (İHA) – Samsun’da Asarcık ile Canik ilçeleri arasındaki, Kemal Sunal’ın başrolünde oynadığı Tosun Paşa filmini akıllara getiren sınır anlaşmazlığı, Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Meclisi’nin ocak ayı toplantı gündemine alındı ve daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyona havale edildi.

Meclis toplantısı ve komisyon seçimleri

SBB Ocak ayı ilk birleşimi, Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon’da Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapıldı. Toplantıda toplam 50 madde (44 gündem, 1 gündem dışı ve 5 gündem önerisi) ele alındı. Denetim Komisyonu üyelikleri gizli oyla belirlendi; komisyona AK Parti grubundan Eyüp Sabri Şahin, Mevlüt Berçinli ve Recep Kemal Certel, MHP grubundan Abdurrahman Çamaş ve CHP grubundan Hasan İpek seçildi.

İhtilaflı sınır dosyası ve teknik tespitler

Asarcık ilçesi Akyazı Mahallesi ile Canik ilçesi Yeşilpınar Mahallesi arasındaki sınır anlaşmazlığına ilişkin İl İdare Kurulu dosyası meclise sunuldu. Dosyada, 20 yıllık süreçteki mahkeme kararları, bilirkişi raporları ve kadastro tespitleri yer alıyor.

SBB Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı raporunda, 1953 yılı tapu idaresindeki tescil ve İdare Heyeti karar metnindeki kadim sınır kayıtlarıyla örtüşen hattın şu şekilde tespit edildiği kaydedildi: Çatmuk Deresi üzerindeki Kelikler Deresinin birleştiği yer başlangıç noktası alınarak buradan Yelice Mahallesi’ne giden yol izlenecek, ardından kuzeydoğu yönünde Eriklipınar Kuruderesi’nin akış istikametini takip ederek Çatmuk Deresi ile birleştiği noktada hat son bulacak. Bu hatta göre hattın güneyi Asarcık Akyazı Mahallesi, kuzeyi ise Canik Yeşilpınar Mahallesi olarak tespit edildi.

Hukuki süreç ve sonraki adımlar

Sınır anlaşmazlığına ilişkin hazırlanan rapor, Mülki İdare Bölümleri ile Köy Kurulması, Kaldırılması ve Birleştirilmesi Hakkındaki Yönetmelikin 9 ve 10. maddeleri ile Belediye Kanunu hükümleri çerçevesinde değerlendirilmek üzere komisyona havale edildi. Rapor, komisyonda incelenip mecliste karara bağlandıktan sonra ilgili sonuçlar İçişleri Bakanlığına gönderilecek.

Diğer gündem maddeleri

Toplantıda ayrıca; SASKİ tarafından kullanılacak 2,5 milyar TL tutarındaki kredi için yetki teklifi, 15 araçlık şehir hastanesi taksi durağı yerinin 10 yıllığına kiraya verilmesi teklifi, itfaiye ve zabıta personelinin fazla mesai ücretlerinin belirlenmesine dair teklif ile Milli Savunma Bakanlığı ile SBB arasındaki taşınmazların trampa edilmesine ilişkin teklif gibi çok sayıda madde de daha ayrıntılı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

SAMSUN’DA ASARCIK VE CANİK İLÇELERİ ARASINDA 20 YILDIR MAHKEMELİK OLAN, KEMAL SUNAL’IN BAŞROLÜNDE OYNADIĞI TOSUN PAŞA FİLMİNDEKİ SINIR ANLAŞMAZLIĞINI AKILLARA GETİREN SINIR ANLAŞMAZLIĞI, SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE (SBB) MECLİSİ’NİN OCAK AYI TOPLANTI GÜNDEMİNE ALINARAK DAHA KAPSAMLI GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE İLGİLİ KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ.