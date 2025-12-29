DOLAR
42,93 -0,02%
EURO
50,64 -0,04%
ALTIN
6.164,99 1,39%
BITCOIN
3.800.172,23 -1,01%

Çocuklarda Ağız ve Diş Sağlığında Erken Tanı: Uzman Uyarısı

Pedodonti uzmanları, çocuklarda erken diş muayenesinin çürükleri, travmaları ve ileriki ortodontik sorunları önlemede kritik olduğunu vurguluyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 11:49
Çocuklarda Ağız ve Diş Sağlığında Erken Tanı: Uzman Uyarısı

Çocuklarda Ağız ve Diş Sağlığında Erken Tanı: Uzman Uyarısı

Çocuklarda ağız ve diş sağlığının korunması sadece estetik kaygı değil; sağlıklı büyüme, beslenme ve konuşma gelişimi için de hayati önem taşıyor. Pedodonti alanındaki çalışmalar, erken ve düzenli muayenelerin ileride ortaya çıkabilecek birçok sorunu önlediğini gösteriyor.

Uzman görüşü ve erken muayenenin önemi

Pedodonti Uzmanı Prof. Dt. Aylin Akbay Oba, çocuklarda ilk diş muayenesinin süt dişleri sürer sürmez yapılması gerektiğini belirtiyor. Erken dönemde uygulanan koruyucu yöntemler, çürük riskini azaltmak, travma kaynaklı yaralanmaları yönetmek ve ağız hijyeni alışkanlıklarını kazandırmak açısından kritik rol oynuyor.

Koruyucu hekimlik yaklaşımı

Koruyucu hekimlik, çocukların yaşam boyu sağlıklı bir ağız yapısına sahip olmasını destekleyen temel yaklaşım olarak öne çıkıyor. Fissür örtücü uygulamaları, flor destekleri ve düzenli kontroller sayesinde çürük oluşumu büyük oranda önlenebiliyor. Ayrıca ağız hijyeni eğitimi, ebeveyn bilgilendirmesi ve davranış yönlendirme teknikleri, çocukların diş hekimine karşı olumlu bir tutum geliştirmesine yardımcı oluyor.

Çocuk diş tedavileri ve hedefleri

Çocuk diş tedavileri; süt dişleri ve yeni sürmekte olan daimi dişlerde ortaya çıkan çürükler, travmalar, gelişimsel bozukluklar ve fonksiyonel sorunların tedavisini kapsıyor. Pedodontik yaklaşım, tedavi süreçlerinin ötesinde çocukları koruyucu hekimlik ilkeleriyle yönlendirerek ağız hijyenini geliştirmeyi ve yaşam boyu sürdürülebilir ağız-diş sağlığı oluşturmayı hedefliyor. Uygulanan başlıca tedaviler arasında dolgu ve kanal tedavileri, koruyucu uygulamalar, travma tedavileri, süt dişi çekimleri ve yer tutucular, ortodontik yönlendirme ile ağız-dil fonksiyon bozukluklarının yönetimi yer alıyor.

Süt dişlerinin rolü ve uzun vadeli etkileri

Süt dişleri geçici olmalarına rağmen çene ve diş gelişiminde kritik bir göreve sahip. Her süt dişi, alttan gelecek daimi diş için doğal bir rehber olarak işlev görüyor. Erken süt dişi kayıpları, daimi dişlerin yanlış pozisyonda çıkmasına yol açarak çapraşıklık, çene darlığı ve kapanış bozuklukları gibi ortodontik sorunlara neden olabiliyor. Ayrıca çürük nedeniyle ağrı çeken veya rahat çiğneyemeyen çocuklarda iştahsızlık, kilo kaybı ve okul başarısında düşüş gözlenebiliyor.

Uygulanabilir altın kurallar

Çocukların ağız ve diş sağlığında dikkat edilmesi gereken temel noktalar şunlar: İlk muayene süt dişleri sürer sürmez yapılmalı; süt dişleri daimi dişlerin rehberi olduğu için erken kayıplar çene gelişimini olumsuz etkileyebiliyor; koruyucu uygulamalarla çürük riski azaltılabiliyor; ve düzenli ziyaretler diş hekimi korkusunu önleyerek olumlu bir deneyim kazandırıyor. Düzenli muayeneler, koruyucu uygulamalar ve doğru ağız hijyeni alışkanlıklarıyla çocukların süt dişleri ağızda sağlıklı şekilde korunarak ileriki yaşamda daha sorunsuz bir ağız-diş yapısı sağlanabilir.

ÇOCUKLARDA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINDA ERKEN TANI BÜYÜK ÖNEME SAHİP

ÇOCUKLARDA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINDA ERKEN TANI BÜYÜK ÖNEME SAHİP

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?
2
Cumhuriyeti Kuran Şehirler Ankara'da Taçlandı: TOBB ve Odalar Buluşması
3
Yalova'da DEAŞ Operasyonu: 3 Polis Şehit, 8 Polis ve 1 Bekçi Yaralı — Ali Yerlikaya
4
Didim’de Mezarlıklar Aydın Büyükşehir’e Devredildi — Başkan Gençay: “Düzenli ve Eksiksiz Teslim Ettik”
5
Kapadokya Havalimanı kapasitesi üç katına çıkıyor — Nevşehir yeni terminale hazırlanıyor
6
İncirliova'da Deve Güreşleri İçin Girişimler Sürüyor
7
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Yeni Yıl Coşkusu

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı