Aydın'da 2025'te 28 bin 237 Gıda ve Yem Denetimi: 914 İşletmeye İdari Yaptırım

Aydın'da 2025'te kapsamlı gıda ve yem denetimleri

Denetimlerdeki başlıca veriler ve uygulamalar

Aydın'da halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla 2025 yılı boyunca gıda ve yem işletmelerine yönelik denetimler aralıksız şekilde sürdürüldü. Yıl içinde il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 28 bin 237 gıda ve yem işletmesi kontrol edildi.

Denetimler sonucunda mevzuata aykırılık tespit edilen 914 işletmeye idari yaptırım uygulandı. Denetim faaliyetleri sadece iç piyasayla sınırlı kalmadı; ihracata yönelik çalışmalarda 3 bin 653 ihracat denetimi yapıldı ve bu süreçte 8 bin 161 adet Gıda Sağlık Sertifikası düzenlendi.

Ayrıca yapılan kontroller kapsamında 764 adet numune alınarak analiz edildi. Tüketici sağlığını doğrudan ilgilendiren uygunsuzluklara yönelik şeffaflık çerçevesinde denetimler sonucunda 43 firmaya ait 136 ürün, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Güvenilir Gıda platformu üzerinden kamuoyuna duyuruldu.

Bilinçli tüketici yetiştirilmesine yönelik eğitim çalışmaları da sürdürüldü. Okul eğitimleri kapsamında 49 okulda, gıda okuryazarlığı, etiket okuma, gıda israfını önleme ve sağlıklı gıda tüketimi konularında 3 bin 182 öğrenciye eğitim verildi.

Denetim faaliyetleri, Aydın genelinde görev yapan 127 kontrol görevlisi tarafından titizlikle yürütüldü. Yetkililer, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla denetimlerin 2026 yılında da kesintisiz devam edeceğini bildirdi.

