Aydın'da 2025'te 3 bin 600'ü aşkın tarımsal denetim ve 6 milyon 708 bin 774,50 TL ceza

Aydın'da 2025 yılında gübre, bitki koruma, organik tarım ve pazar denetimleri kapsamında 3 bin 600'ün üzerinde kontrol yapıldı, kurallara uymayanlara 6,708,774,50 TL ceza verildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 09:16
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 09:16
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi, 2025 yılı boyunca gübre, bitki koruma ürünleri, organik tarım, ihracat ve pazar yerleri başta olmak üzere il genelinde yoğun denetimler gerçekleştirdi. Amaç, güvenilir gıda, sağlıklı üretim ve sürdürülebilir tarımı güçlendirmek olarak açıklandı.

Denetim kapsamı ve sayılarına ilişkin ayrıntılar

Üretimden tüketime uzanan süreçte yapılan kontrollerde; 327 adet kimyevi gübre bayisine yönelik bin 481 denetim, 208 adet bitki koruma ürünleri bayisine yönelik 771 denetim ve 148 adet zirai mücadele alet ve makineleri bayisine yönelik 154 denetim gerçekleştirildi. Buna ek olarak tohum bayileri, üreticiler, işleyiciler ve pazar yerlerini kapsayan toplam 976 denetim yapıldı.

Organik tarım kapsamında 9 bin 847 üretici ve işletmeye 227 denetim uygulanırken, İyi Tarım Uygulamaları kapsamında üretim yapan 100 üretici ve işletmeye 65 denetim gerçekleştirildi. İyi Tarım sertifikalı ürünlerin satışını yapan 76 markette piyasa denetimleri yapıldı.

Ahşap ambalaj malzemelerinin ısıl işleme tabi tutulması kapsamında faaliyet gösteren 30 adet ISPM-15 firmasına 38 denetim gerçekleştirildi.

İhracat kontrolleri ve sertifikalandırma

2025 yılında ihracatçı firmalar tarafından ihraç edilmek üzere hazırlanan 130 bin 750 ton bitki ve bitkisel ürün kontrol edilerek uygun bulunan ürünler için 6 bin 441 adet Bitki Sağlık Sertifikası düzenlendi.

Uygulanan yaptırımlar ve gelecek hedefi

Yıl boyunca yapılan denetimler sonucunda, bitki koruma ürünleri bayileri, gübre piyasa gözetimi, ISPM-15, organik tarım ve hasat öncesi denetimler kapsamında Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi tarafından toplam 6 milyon 708 bin 774,50 TL idari para cezası uygulandı. Yetkililer, yürütülen çalışmaların 2026 yılında da artarak devam edeceğini bildirdi.

