Su Tüketimiyle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar: Uzman Uyarısı

Su Tüketimiyle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar

Su sağlıklı yaşamın temel taşlarından biri olsa da, herkes için aynı miktarda su içmenin doğru olmadığı uzmanlar tarafından sıkça belirtiliyor. Memorial Sağlık Grubu Medstar Antalya Hastanesi Dahiliye Bölümü’nden Uzm. Dr. Erbil Çümen, su tüketimiyle ilgili toplumdaki yaygın yanlışlara dikkat çekti.

Çümen, vücudumuzun yaklaşık dörtte üçünün su olduğunu belirterek, 'En sık duyduğumuz cümlelerden biri 'Ne kadar çok su içersen o kadar sağlıklısın.' Oysa bu düşünce her zaman doğru değil' dedi. Dr. Çümen, kısa sürede gereğinden fazla su alımının kandaki tuz dengesini bozarak baş dönmesi, bulantı, hatta bilinç kaybına kadar gidebilen tablolara yol açabileceğini vurguladı.

Susamıyorsak suya ihtiyacımız olmadığı düşüncesi yanlıştır

Çümen, özellikle yaşlılarda katabolizma ve bazı hormon dengelerindeki değişiklikler nedeniyle susama hissinin azalabildiğini belirtti. Bu nedenle kişi 'canım su istemiyor' dese bile vücudu susuz kalmış olabilir. Öte yandan gün boyunca sürekli su içen ve şişesini elinden düşürmeyen kişilerde de farkında olmadan fazla su alımı görülebildiğini, hatta su zehirlenmesi yaşanabileceğini söyledi. Burada önemli olanın dengeyi yakalamak olduğunu ifade etti.

Çay ve kahve su yerine geçmez

Çay ve kahvenin su içerdiğini fakat fazla tüketildiklerinde vücuttan su atımını artırdıklarını belirten Çümen, 'Nasıl olsa çay içiyorum' diyerek su içmemenin doğru olmadığını söyledi. İdrar renginin su tüketimine bağlı değiştiğini, ancak koyu idrarın her zaman az su içildiğini; açık renk idrarın ise her zaman yeterli su alındığını göstermeyebileceğini ekledi.

Böbrekleri temizlemek için herkes bol su içmemeli

Böbrek taşı olanlarda yeterli su tüketiminin önemine dikkat çeken Çümen, ancak kalp yetmezliği, ileri böbrek hastalığı veya karaciğer sirozu olan hastalarda fazla su alımının vücutta su toplanmasına, nefes darlığına ve hastaneye yatışlara yol açabileceğini söyledi. Bu hasta gruplarında su miktarının mutlaka doktor tarafından bireysel olarak belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Günde 8-10 bardak kuralı herkese uymaz

Çümen, su ihtiyacının kişiye göre değiştiğini belirterek yaş, kilo, günlük aktivite, terleme, gebelik, emzirme ve yaşanılan şehrin bile su ihtiyacını etkilediğini söyledi. Sıcak bölgede yaşayan bir kişi ile serin bir şehirde yaşayan kişinin su ihtiyacının farklı olacağını belirten Çümen, tek bir rakamın herkese uyamayacağını ifade etti.

Sonuç olarak Çümen, suyu 'her gün kullanmak zorunda olduğumuz bir ilaç gibi' düşünmenin doğru olduğunu; doğru kişide, doğru miktarda su tüketiminin fayda sağlayacağını, en sağlıklı yaklaşımın vücudu dinlemek ve varsa hastalıklara göre su tüketimini doktor önerisiyle düzenlemek olduğunu kaydetti.

MEMORİAL SAĞLIK GRUBU MEDSTAR ANTALYA HASTANESİ DAHİLİYE BÖLÜMÜ’NDEN UZM. DR. ERBİL ÇÜMEN