Tahir Büyükakın: Türkiye Dengeleri Değiştiriyor — Kocaeli Yeni Döneme Hazır

Büyükakın, Gölcük buluşmasında Türkiye'nin 'oyun kuran ülke' vurgusunu yaparak Kocaeli'nin yeni döneme hazır olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 12:17
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 12:17
Tahir Büyükakın: Türkiye Dengeleri Değiştiriyor — Kocaeli Yeni Döneme Hazır

Tahir Büyükakın: Türkiye dengeleri değiştiriyor — Kocaeli yeni döneme hazır

AK Parti Gölcük programında vurgular: Oyun kuran ülke

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, küresel gelişmeler ve Türkiye’nin yeni dönemdeki rolüne dikkat çektiği buluşmada güçlü liderlik, milli duruş ve 'oyun kuran ülke' vurgusu yaparak kentin bu hedeflere hazır olduğunu ifade etti.

Başkan Büyükakın, AK Parti Gölcük İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği programda partililerle bir araya geldi. Yazlık Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Kemal Yavuz, önceki dönem İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İlçe Kadın Kolları Başkanı Mehveş Yorulmaz, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kerem Özder, yöneticiler, meclis üyeleri ve kanaat önderleri ile partililer katıldı.

'Kendi oyunumuzu kuruyoruz'

Başkan Büyükakın, parti buluşmasında dünyada yaşanan gelişmeler üzerine açıklamalarda bulundu. Büyükakın, "Dünyanın tarihi kırılma noktasından geçiyor. Bu yeni düzende kural çok net, ’Ya masada oyun kuran olacaksınız ya da o masada menünün içinde servis edilen bir tat olacaksınız!’ Uzunca süredir devletimizin yaptığı tam da bu. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, binlerce yıllık devlet aklı ile sadece oyun bozmakla kalmıyor. Karabağ’dan Libya’ya, Somali’den Akdeniz’e kadar kendi oyunumuzu kuruyoruz" ifadesini kullandı.

"Mesele sadece bir belediye hizmeti, yol, köprü meselesi değildir. Mesele; vatan, bayrak ve tam bağımsızlık meselesidir. Kocaeli olarak, bu büyük vizyonun bayraktarlığını yapmaya devam edeceğiz. Yeni Yüzyıl Türkiye’si için daha çok çalışacağız" dedi.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKIN, KÜRESEL GELİŞMELER İLE TÜRKİYE’NİN YENİ...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKIN, KÜRESEL GELİŞMELER İLE TÜRKİYE’NİN YENİ DÖNEMDEKİ ROLÜNE DİKKAT ÇEKTİĞİ BULUŞMADA GÜÇLÜ LİDERLİK, MİLLİ DURUŞ VE "OYUN KURAN ÜLKE" VURGUSU YAPARAK KENTİN BU HEDEFLERE HAZIR OLDUĞUNU İFADE ETTİ.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKIN, KÜRESEL GELİŞMELER İLE TÜRKİYE’NİN YENİ...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hakan Fidan: Eylem Kadar Bilgi ve Tecrübe Aktarımı Önemli — TÜGVA İhtisas Akademi 2026
2
Mersin Çocuk Konseyi: Çocuk Politikaları Ortak Akılla Şekilleniyor
3
Terörsüz Türkiye: Devlet Bahçeli Çağrısını Analiz Eden İlk Akademik Kitap İlgi Çekti
4
Afyonkarahisar'da Bolvadin ve Dazkırı'da Gıda Denetimi: 20’ye Yakın İşletme Kontrol Edildi
5
Efeler’de Geleneksel Sabah Namazı Buluşması Veysel Karani Camii’nde
6
Bolvadin'de 'Vakti Kuşanmak Projesi' Çarşı Camii'nde Yatsı Namazıyla Buluştu
7
Nevşehir'de TOKİ 2 bin 368 Konut İçin Kura Çekildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları