Tahir Büyükakın: Türkiye dengeleri değiştiriyor — Kocaeli yeni döneme hazır

AK Parti Gölcük programında vurgular: Oyun kuran ülke

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, küresel gelişmeler ve Türkiye’nin yeni dönemdeki rolüne dikkat çektiği buluşmada güçlü liderlik, milli duruş ve 'oyun kuran ülke' vurgusu yaparak kentin bu hedeflere hazır olduğunu ifade etti.

Başkan Büyükakın, AK Parti Gölcük İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği programda partililerle bir araya geldi. Yazlık Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Kemal Yavuz, önceki dönem İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İlçe Kadın Kolları Başkanı Mehveş Yorulmaz, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kerem Özder, yöneticiler, meclis üyeleri ve kanaat önderleri ile partililer katıldı.

'Kendi oyunumuzu kuruyoruz'

Başkan Büyükakın, parti buluşmasında dünyada yaşanan gelişmeler üzerine açıklamalarda bulundu. Büyükakın, "Dünyanın tarihi kırılma noktasından geçiyor. Bu yeni düzende kural çok net, ’Ya masada oyun kuran olacaksınız ya da o masada menünün içinde servis edilen bir tat olacaksınız!’ Uzunca süredir devletimizin yaptığı tam da bu. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, binlerce yıllık devlet aklı ile sadece oyun bozmakla kalmıyor. Karabağ’dan Libya’ya, Somali’den Akdeniz’e kadar kendi oyunumuzu kuruyoruz" ifadesini kullandı.

"Mesele sadece bir belediye hizmeti, yol, köprü meselesi değildir. Mesele; vatan, bayrak ve tam bağımsızlık meselesidir. Kocaeli olarak, bu büyük vizyonun bayraktarlığını yapmaya devam edeceğiz. Yeni Yüzyıl Türkiye’si için daha çok çalışacağız" dedi.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKIN, KÜRESEL GELİŞMELER İLE TÜRKİYE’NİN YENİ DÖNEMDEKİ ROLÜNE DİKKAT ÇEKTİĞİ BULUŞMADA GÜÇLÜ LİDERLİK, MİLLİ DURUŞ VE "OYUN KURAN ÜLKE" VURGUSU YAPARAK KENTİN BU HEDEFLERE HAZIR OLDUĞUNU İFADE ETTİ.