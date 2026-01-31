Bayındır'da 5. Turan Mahallesi Nergis ve Kuru Çiçek Festivali iptal edildi

Bayındır ilçesinde düzenlenmesi planlanan 5. Bayındır Turan Mahallesi Nergis ve Kuru Çiçek Festivali, bölgede etkili olan yoğun yağış ve elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Yetkililer, kararın katılımcıların güvenliği ve organizasyonun sağlıklı işleyişi gözetilerek alındığını bildirdi.

Belediye Başkanı Davut Sakarsu'dan açıklama

"Büyük bir emek ve heyecanla hazırlandığımız 5. Bayındır Turan Mahallesi Nergis ve Kuru Çiçek Festivali’mizi, ne yazık ki bölgemizi etkisi altına alan yoğun yağış ve olumsuz hava şartları nedeniyle iptal etmek zorunda kaldık. Sizlerin, ilçemize gelecek misafirlerimizin ve sahada görev yapan çalışma arkadaşlarımızın güvenliğini tehlikeye atmamak adına bu kararı üzülerek aldık."

Başkan Davut Sakarsu, nergisin kısıtlı bir zaman diliminde hasat edilen hassas bir ürün olduğunu vurgulayarak, hazırlık sürecinde destek veren üreticilere, esnafa ve belediye personeline teşekkür etti. İptal kararı ilçede üzüntüyle karşılanırken, belediye yetkilileri vatandaşlara gösterdikleri sağduyu için teşekkür etti.

