Bayındır'da 5. Turan Mahallesi Nergis ve Kuru Çiçek Festivali iptal edildi

Bayındır'da düzenlenmesi planlanan 5. Turan Mahallesi Nergis ve Kuru Çiçek Festivali, yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 12:29
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 12:31
Bayındır ilçesinde düzenlenmesi planlanan 5. Bayındır Turan Mahallesi Nergis ve Kuru Çiçek Festivali, bölgede etkili olan yoğun yağış ve elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Yetkililer, kararın katılımcıların güvenliği ve organizasyonun sağlıklı işleyişi gözetilerek alındığını bildirdi.

Belediye Başkanı Davut Sakarsu'dan açıklama

"Büyük bir emek ve heyecanla hazırlandığımız 5. Bayındır Turan Mahallesi Nergis ve Kuru Çiçek Festivali’mizi, ne yazık ki bölgemizi etkisi altına alan yoğun yağış ve olumsuz hava şartları nedeniyle iptal etmek zorunda kaldık. Sizlerin, ilçemize gelecek misafirlerimizin ve sahada görev yapan çalışma arkadaşlarımızın güvenliğini tehlikeye atmamak adına bu kararı üzülerek aldık."

Başkan Davut Sakarsu, nergisin kısıtlı bir zaman diliminde hasat edilen hassas bir ürün olduğunu vurgulayarak, hazırlık sürecinde destek veren üreticilere, esnafa ve belediye personeline teşekkür etti. İptal kararı ilçede üzüntüyle karşılanırken, belediye yetkilileri vatandaşlara gösterdikleri sağduyu için teşekkür etti.

EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

